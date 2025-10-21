Не казвай ''Хоп!'' преди да скочиш. Георг Георгиев се опозори ненужно

OFFNews 21 октомври 2025 в 20:07 5084 5
Георг Георгиев, външен министър на България

Снимка БГНЕС/Боян Топчийски
Георг Георгиев, външен министър

Външният министър Георг Георгиев съвсем ненужно побърза да разреши на руския президент Владимир Путин да прелети през българското въздушно пространство, напът за срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Будапеща. 

Вчера по време на Съвет "Външни работи" в Люксембург Георг Георгиев заяви, че България ще даде въздушен коридор на руския президент, ако той бъде поискан.

Днес обаче от изявление на високопоставен служител на Белия дом стана ясно, че българският външен министър прекалено бързо даде благословията си на Путин да прелети на България, тъй като подобна среща не се очаква да се състои скоро. Отложи се и срещата на държавния секретар на САЩ Марко Рубио с руския външен министър Сергей Лавров, планирана да предшества срещата на върха в унгарската столица. 

Ето как депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков се пошегува със ситуацията в социалните мрежи:

    2970

    5

    Джендо Джедев

    21.10 2025 в 21:41

    -0
    +0
    Е така е - в стремежа да си първия, целунал където трябва и може да се целуне, си има и някои рискове. ;)

    16840

    4

    borisboris

    21.10 2025 в 21:01

    -0
    +5
    Георг с трепетен гласец е оповестил, че е обезкосмил и подмил задните си части и е приготвил голямо количество вазелин за нужния момент. Лошото е, че тоя тъп и мазен селяндур който Фортуна е насосала до голяма степен определя облика ни пред света.

    8015

    3

    plamen-f

    21.10 2025 в 20:46

    -0
    +18
    С0п0ла си е с0п0л

    8043

    2

    Moirae

    21.10 2025 в 20:26

    -0
    +24
    Такива са хората, които охотно целуват ръце на наследници на кокошкари.

    4818

    1

    Koel

    21.10 2025 в 20:20

    -0
    +37
    Плазмодий
     
