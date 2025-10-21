Не казвай ''Хоп!'' преди да скочиш. Георг Георгиев се опозори ненужно

Външният министър Георг Георгиев съвсем ненужно побърза да разреши на руския президент Владимир Путин да прелети през българското въздушно пространство, напът за срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Будапеща.

Вчера по време на Съвет "Външни работи" в Люксембург Георг Георгиев заяви, че България ще даде въздушен коридор на руския президент, ако той бъде поискан.

Днес обаче от изявление на високопоставен служител на Белия дом стана ясно, че българският външен министър прекалено бързо даде благословията си на Путин да прелети на България, тъй като подобна среща не се очаква да се състои скоро. Отложи се и срещата на държавния секретар на САЩ Марко Рубио с руския външен министър Сергей Лавров, планирана да предшества срещата на върха в унгарската столица.

Ето как депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков се пошегува със ситуацията в социалните мрежи: