НА ЖИВО: Битката при Сталинград. Фронтова линия с Камен Невенкин. 5.11.25

Тази вечер, сряда 5 ноември, започваме с Камен Невенкин "Фронтова линия" в необичаен час - 19 часа.

Плановете ни са това да е началния час на предаването по време на зимния период.

Днес ще обсъдим какво се случва на фронтовете на Украйна и особено при Покровск, след което ще минем на основната тема. За днес сме избрали битката при Сталинград, за която Камен ще ни разкаже много интересни детайли.

Очакваме Вашите въпроси в чата на живо!

Скъпи зрители, опитваме се да правим качествено съдържание, каквото липсва в българските канали. За да продължим да го правим, разчитаме на Вашата подкрепа. Можете да направите дарение като ползвате функциите суперчат, да станете член на канала ни и да ни подкрепяте всеки месец със скромна сума или да направите дарение на:

ОФФ МЕДИЯ АД

BG87UNCR70001525054523

Уникредит Булбанк