НА ЖИВО: Битката при Сталинград. Фронтова линия с Камен Невенкин. 5.11.25

Тази вечер, сряда 5 ноември, започваме с Камен Невенкин "Фронтова линия" в необичаен час - 19 часа.
Плановете ни са това да е началния час на предаването по време на зимния период.
Днес ще обсъдим какво се случва на фронтовете на Украйна и особено при Покровск, след което ще минем на основната тема. За днес сме избрали битката при Сталинград, за която Камен ще ни разкаже много интересни детайли.
Очакваме Вашите въпроси в чата на живо!
Скъпи зрители, опитваме се да правим качествено съдържание, каквото липсва в българските канали. За да продължим да го правим, разчитаме на Вашата подкрепа. Можете да направите дарение като ползвате функциите суперчат, да станете член на канала ни и да ни подкрепяте всеки месец със скромна сума или да направите дарение на:
ОФФ МЕДИЯ АД
BG87UNCR70001525054523
Уникредит Булбанк
Владимир Йончев
Владимир Йончев е главен редактор на OFFNews. Завършил е НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ" и специалност философия в СУ "Св. Климент Охридски". Работил е във вестниците "Новинар", "Стандарт", "Телеграф" и "Македония". Носител на наградата "Черноризец Храбър" за журналистическо разследване.