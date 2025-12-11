На протеста говориха повече турци и роми, отколкото за всички протести досега

Доживях и това. @Куберовъ воинъ е една от най-консервативните, крайно десни и националистически страници във Фейсбук. Тя пуска изказване на етническия турчин Джем Юмеров и то има над 7000 лайка и над 300 споделяния, а почти всички коментари са "Браво, момче", много от тях от хора с турски имена, които със сигурност не са обичайните читатели на тази страница.

Вчера на протеста в центъра на София говориха повече турци и роми, отколкото общо за всички протести в София от 1989 г. насам. На жълтите павета звучаха родопски песни и се играха хора. Това е ситуация, в която не сме били от 1997 г. насам. Изкуствено въведените от пропагандата разделения и плашила: българи/турци, либерали/консерватори, европейци/националисти, чрез които ДПС и Атака (условно) се подхранваха един друг, бяха заличени. Защото всички сме български граждани, свободни хора, обичащи семействата си, българи в Европа.

Не знам дали си давате сметка какъв потенциал е това. Колко житейско и историческо време може да бъде спестено, ако вместо пропагандните дихотомии се обсъждат следните реални проблеми:

1. Как в политиката да се върнат знаещите, можещите, компетентните и моралните хора, които сега се гнусят от нея.

2. Как кариерата да зависи от свършената работа, защото сега колкото по-гнусни гнусотии вършиш, толкова повече растеш в йерархията.

3. Как последствията да са реципрочни на действията. Не един да пали кофи под благия поглед на полицая, а друг да бъде арестуван, защото снима сценката, а полицая да получи 50% увеличение на заплатата.

4. Как ефективно да се харчи обществения ресурс.

Тези четири въпроса са политически, но надпартийни. Струва ми се, че за пръв път има предпоставка за разговор по тях.