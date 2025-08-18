Москва скромно се наслаждава на сладката победа в Аляска

Отговорните лица в Кремъл сигурно ще следят с внимание срещата, планирана за днес между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Белия дом, тайно надявайки се, че тя ще се превърне отново в скандал и публично унижение на украинския лидер, организирано от американския президент и вицепрезидент. Какъв контраст с топлото посрещане, което Владимир Путин получи в Аляска миналия петък! Червен килим, разгърнат от коленичили войници при слизането от самолета, координирано слизане на двамата лидери от съответните им самолети, бурни аплодисменти от Доналд Тръмп при вида на руския си колега (които Белият дом след това ще се погрижи да изтрие от официалното видео), прегръдки, ръкостискания... Отпътуването на двамата президенти в американския Кадилак, сами и без преводачи (докато охраната на Владимир Путин беше докарала с друг самолет Аурусан му за тези няколко метра с кола), беше възприето като апогея на възроденото им приятелство.



За останалото не се знае – и вероятно никога няма да се разбере, въпреки многобройните „изтичания“ в пресата – какво са си казали двамата лидери. Факт е, че Владимир Путин, напусна срещата по-рано от планираното; дори обядът, организиран от американските домакини за руската делегация, беше отменен, без да се посочи причина. На връщане Владимир Путин спря в Чукотка, за да се срещне с местните власти; на отиване той направи спирка в друга област в Далечния изток - Магадан, където посети фабрика за преработка на рибни мазнини и спортен комплекс. Сякаш кремълският господар е искал да внуши че срещата му с новия американски президент, която мнозина вече считат за „историческа“, е само част от текущите му дела на лидер на страна, простираща се на единадесет часови зони.



Известни са двусмислените – и често противоречиви – изявления на Доналд Тръмп след срещата: едновременно доволен от разговора с руския президент и явно осъзнаващ, че не е получил нищо в замяна. Нито следа от примирие, нито конкретни ангажименти... От друга страна, руският му колега се върна в Москва с увереността, че е наложил своята логика и виждане по цялата линия. Доказателство за това е, че вместо да наложи „разрушителните санкции“, с които заплаши Русия в случай на отказ за сътрудничество, Доналд Тръмп започна да говори точно като него след края на срещата, като отново прехвърли отговорността за войната на Зеленски. За руснаците той най-накрая изглежда е разбрал мантрата им за „първопричините“ на конфликта...



Какво се случи? Фалшиво скромен, Владимир Путин се ограничи да определи срещата като „полезна и добре дошла“ при завръщането си в Москва. За официалните коментатори обаче той постигна блестяща победа, и то на „вражеска територия“ - американска военна база! „Блицкригът в полза на мира, желан от Тръмп, не се състоя. Но не се стигна и до разрив“, подчертава влиятелният политолог Фьодор Лукянов, основател на престижния дискусионен клуб „Валдай“, близък до Кремъл.



Поглдеднато от Москва, това е важното. За сегашните руски идеолози, Украйна е само детайл от рестартирането на отношенията им с Вашингтон и новото място на Москва на световната сцена. Докато много европейски лидери, и още повече украински, се опасяваха, че тази среща ще се превърне в нов„Мюнхен“ или „Ялта“ в ущърб на Киев и Стария континент, руските коментатори имат съвсем други исторически препратки. Така срещата в Аляска напомня на Фьодор Лукянов по-скоро първата среща между Михаил Горбачов и Роналд Рейгън през 1985 г. в Женева или тази в Рейкявик година по-късно. „Тогава също не успяхме да се споразумеем, но комуникацията премина на съвсем друго ниво“, смята той, като дебело подчертава, че тогава все пак ставаше дума за прекратяване на Студената война – „според условията, наложени от Вашингтон“. И че може би най-накрая е дошъл часът за реванша. За това говорим…

