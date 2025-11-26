Мирният план за Украйна. Фронтова линия с Камен Невенкин 26.11.25

Ще го бъде ли мирният план за Украйна?

Ще последва ли траен мир или напротив - ще разпали още по-жестока война?

Кой е писал първата му версия?

Кой е авторът на последната версия и дали тя представлява нещо напълно ново или следва исканията на Путин.

За всичко това ще говорим днес във Фронова линия с Камен Невенкин.

Ще направим преглед на бойните действия в Украйна и ще поговорим за историческите аналогии с мирната конференция в Мюнхен през 1938 г.

Започваме в 19 часа.