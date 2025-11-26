Мирният план за Украйна. Фронтова линия с Камен Невенкин 26.11.25

Владимир Йончев 26 ноември 2025 в 18:01 485 0
Фронтова линия с Камен Невенкин 26.11.25

Ще го бъде ли мирният план за Украйна?

Ще последва ли траен мир или напротив - ще разпали още по-жестока война?

Кой е писал първата му версия?

Кой е авторът на последната версия и дали тя представлява нещо напълно ново или следва исканията на Путин.

За всичко това ще говорим днес във Фронова линия с Камен Невенкин.

Ще направим преглед на бойните действия в Украйна и ще поговорим за историческите аналогии с мирната конференция в Мюнхен през 1938 г.

Започваме в 19 часа.

Виж още за:

    Владимир Йончев

    Владимир Йончев е главен редактор на OFFNews. Завършил е НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ" и специалност философия в СУ "Св. Климент Охридски". Работил е във вестниците "Новинар", "Стандарт", "Телеграф" и "Македония". Носител на наградата "Черноризец Храбър" за журналистическо разследване.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Мирният план за Украйна. Фронтова линия с Камен Невенкин 26.11.25