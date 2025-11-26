Мирният план за Украйна. Фронтова линия с Камен Невенкин 26.11.25

За писането на коментар е необходима регистрация.
Ще го бъде ли мирният план за Украйна?
Ще последва ли траен мир или напротив - ще разпали още по-жестока война?
Кой е писал първата му версия?
Кой е авторът на последната версия и дали тя представлява нещо напълно ново или следва исканията на Путин.
За всичко това ще говорим днес във Фронова линия с Камен Невенкин.
Ще направим преглед на бойните действия в Украйна и ще поговорим за историческите аналогии с мирната конференция в Мюнхен през 1938 г.
Започваме в 19 часа.
Владимир Йончев
Владимир Йончев е главен редактор на OFFNews. Завършил е НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ" и специалност философия в СУ "Св. Климент Охридски". Работил е във вестниците "Новинар", "Стандарт", "Телеграф" и "Македония". Носител на наградата "Черноризец Храбър" за журналистическо разследване.