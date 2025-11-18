Мяра: Според 60% от българите бившата ДС още определя живота ни

По четирима от всеки петима българи се съгласяват, че преходът не е свършил и че демокрацията у нас още не е истинска. По около 60% пък приемат твърдения, че нямаме реален пазар и че тайните служби от миналото продължават да определят живота ни.

Наблюденията идват на фона на отбелязаната наскоро тридесет и шеста годишнина от началото на демократичните, пазарни и прозападни промени у нас. 

Данните са от независим сондаж на агенция „Мяра“, основана преди година от Първан Симеонов и неговия екип. Подобни сондажи служат да покажат най-общата картина. Със сигурност темата заслужава и много по-дълбоко вглеждане, коментират от Мяра. 

81,2% не са съгласни, че демокрацията в България е истинска. На другото мнение са 14,6%, а има и малък дял на колебаещи се. Най-убедени, че демокрацията не е истинска, са най-възрастните – разочарованието при тях клони към единодушие. 57,6% не мислят, че у нас има действаща пазарна икономика, а 35% смятат, че това, което имаме у нас, все пак е действителното пазарно стопанство. Картината при най-младите е контрастна – там убедените, че пазарът действа реално, са мнозинство. 

Проличава важен, тревожен и любопитен симптом, който се улавя от различни изследователи в годините и тук се вижда за пореден път – както се долавяше убеждението, че не сме живели в истински социализъм, сега явно личи мнение, че това не са истинска демокрация и пазар. Застаряването на обществото допълнително подчертава разочарованието. 

Може би и затова 78,2% явно намират, че преходът все още продължава, а само 15,5% са на противоположното мнение. 60,2% пък се съгласяват с твърдение, че Държавна сигурност продължава да управлява политическите процеси в България. 22% са на обратното мнение, а немалък дял от 17,8% все пак признават, че не могат да определят. Дяловете на затруднена преценка са очаквано най-високи при най-младите. Без значение дали става дума за конспиративно съзнание, или пък за преценка на реалности, схващането на мнозинствата е, че близкото минало все още определя днешните ни дни.

По-благосклонно закономерно отговарят привържениците на партии във властта. Данните като цяло могат да се прочетат като разочарование, но и като очакване, че и други траектории са възможни. В същото време картината ясно показва и възможна обществена наивност пред капиталистическите реалности. Показва и поколенски разломи.

Данните са от независим телефонен сондаж на социологическата агенция „Мяра“, проведен между 12 и 17 ноември 2025 г. сред 807 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.

    14054

    10

    Ivan Terziysky

    18.11 2025 в 16:23

    -0
    +13
    Пясъчник, в Европа- Гърция, Италия, Кипър, Белгия и Люксембург е задължително гласуването.

    2005

    9

    prikobzon

    18.11 2025 в 14:49

    -2
    +17
    Точно така, догановци, пеевци и други боклуци олекват при по масово гласуване факт!

    7550

    8

    alfakentavur

    18.11 2025 в 14:41

    -2
    +17
    Не, бе, "гений".
    Всички, които казваме, че искаме повече хора да гласуват имаме предвид следното:
    Когато например едно 70% от имащите право на глас дадат своя вот - "тежестта" на купения, корпоративен и прочие манипулиран вот ще бъде много по-малка.
    Никой, който казва, че иска да гласуват всички, няма предвид тези всички да гласуват за една партия.
    Това как точно си го измисли?

    510

    7

    sandman

    18.11 2025 в 14:34

    -19
    +4
    А на нЕкои си дрогаре все тези които не били гласували им пречат... Мхм...ще стане то.
    Вижте бе дрогаре некадърни, никой не е длъжен да гласува за вашата оплескана комунка, понеже другите били "по-големи маскари".
    Иска ви се да се върнат времената с 99% гласували за вашата БКП, ама няма.

    510

    6

    sandman

    18.11 2025 в 14:30

    -14
    +2
    Е кой ви кара да ги оставяте на "свободна практика" бе питеци?

    Сменя ръководния състав, сменят се поставените задачи и постепенно се подменя структурата...
    Ама неееее то все пак трябва да се краде нали? И сега врещят - "ама те крадоха повече" и за всичко са им виновни някакви си от ДС. Удобно а?
    хахахаха

    3420

    5

    avitohol

    18.11 2025 в 14:19

    -2
    +5
    Хората винаги знаят по-добре от всякакви официални приказки и документи.

    3060

    4

    helper68

    18.11 2025 в 13:30

    -2
    +24
    Ами а дано на следващите избори се събудят поне още 20% и плюс тези 60% да идат и да гласуват!
    Иначе само с мнения у феиса няма да стане.. :((

    17749

    3

    Краси

    18.11 2025 в 12:54

    -5
    +27
    Това онези 60 %, дето не ходят да гласуват на избори ли са?
    Имам един съвет - може пък да опитате да гласувате. Защото, ако 36 години правиш едно и също, не може да очакваш различен резултат - това е научно доказано.

    2630

    2

    kokoto

    18.11 2025 в 12:45

    -1
    +20
    и слепите го видяха

    47

    1

    Октим

    18.11 2025 в 12:36

    -0
    +34
    Той преходът още не се е състоял, но тези 60 процент поне на мен ми вдъхват някакво положително доверие и вяра, че нашенецът започва полека-лека “да проглежда“ ... И то “само“ 36 години след времената, в които някои държави сътвориха чудеса!
     
