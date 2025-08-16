Kyiv Independent: Путин се връща от срещата на върха в Аляска с победа – но не с такава, каквато би могъл да има

Препечатваме редакционната позиция на независимото украинско издание Kyiv Independent за срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска.

"Отвратително. Срамно. И в крайна сметка, безполезно. Това бяха думите, които ни дойдоха на ум, докато гледахме как се развива срещата на върха в Аляска.

На екраните ни, окървавен диктатор и военен престъпник получи кралско посрещане в страната на свободата – докато неговите бойни дронове се насочваха към нашите градове. В навечерието на срещата в Аляска Тръмп заяви, че иска „прекратяване на огъня днес“ и че Путин ще понесе „тежки последствия“, ако не се съгласи.

Но след 2 часа и половина среща при затворени врати Тръмп и Путин излязоха, за да споделят... нищо. Беше постигнат „напредък“ и някакво „разбирателство“, но двамата не стигнаха до споразумение по „най-важния въпрос“ – очевидно Украйна.

Тръмп не получи това, което искаше. А Путин? Той със сигурност го получи. От момента, в който стъпи на американска земя, руският диктатор беше лъчезарен.

Вече не беше международен изгнаник, а най-накрая беше приет – и уважаван – от лидера на свободния свят. Предшественикът на Тръмп някога нарече Путин убиец; Тръмп му предложи кралско посрещане. Американският президент посрещна руския президент Владимир Путин с червен килим, топли ръкостискания, прелитане на американски бомбардировачи и разходка с лимузина на задната седалка.

Приятелското отношение контрастираше рязко с враждебното посрещане на украинския президент Володимир Зеленски в Овалния кабинет преди шест месеца.

Украинският президент беше подложен на публично унижение. Руският беше глезан. И двата епизода бяха позорни. Тръмп изглеждаше убеден, че топлата среща може да умилостиви Путин и да направи по-вероятно примирие.

Но има едно нещо, което Тръмп все още не е разбрал: руският лидер всъщност не сключва сделки – той взема. Взема това, което му се предлага, и после взема още – продължава да взема, докато не бъде спрян със сила. Това е руското изкуство на сделката.

Тръмп не успява да разбере, че Путин не подхожда транзакционно към Украйна – той е месиански настроен. Той иска Украйна за Русия, точка. За Путин и неговия кръг от приближени независимостта на Украйна е инцидент, който те поправят.

Руската делегация не направи никакви усилия да скрие презрението си към преговорите. Външният министър Сергей Лавров пристигна в Аляска, облечен с суитшърт на СССР – с което директно заяви претенциите на Русия към Украйна. Журналистите от Кремъл написаха как им е било сервирано пиле „Киев“ в правителствения самолет за Аляска – не толкова фин намек, че Украйна е „сготвена“. Руснаците явно никога не са взели „мирните преговори“ на сериозно.

И имаше още една причина за усмивката на Путин в Аляска.

Руският диктатор се радваше, защото срещата беше много тревожна за всички съюзници на САЩ, далеч отвъд Украйна. Тя изпрати неприятен сигнал на зрителите отвъд океана. А от стратегическа гледна точка подкопаването на трансатлантическия алианс е дори по-важна цел за Русия, отколкото поемането на контрола над Украйна.

Путин се връща от срещата на върха в Аляска с победа – но не с такава, каквато би могъл да има.

Ако двамата президенти не са успели да постигнат споразумение, това означава, че въпреки цялата демонстрирана приятелска атмосфера, Тръмп не е одобрил абсурдните искания на Русия към Украйна – искания, които се равняват на капитулация на Киев.

Тръмп заяви, че се надява да се срещне отново с Путин скоро. Ако американският президент не иска да предостави и следващата среща на Русия, той трябва да позволи на Украйна да се присъедини към преговорите. И трябва да се позиционира като съюзник на Украйна, а не като арбитър между двете враждуващи страни.

Само тогава може да избегнем поредната сцена, в която лидерът на свободния свят се поддава на кървав диктатор – от името на 340 милиона американци.

В края на краищата, споразуменията с Русия не траят дълго. Но образите на американските военни почетни гвардейци, коленичили, за да разстелят червения килим за един убиец? Те ще останат.

И никой няма да запомни тази среща по-дълго – или по-ярко – от украинците."