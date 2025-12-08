Конференцията на Европейските църкви срещу идеологията на ''руския свят''

Конференцията на Европейските църкви (CЕС) осъди трите ереси на “руския свят” по време на форум, организиран в сътрудничество с Евангелската лутеранска църква във Финландия и Православната църква във Финландия. Събитието се проведе в Хелзинки в периода 1-3 декември.

„Да бъдем ясни: твърдението, че смъртта на войник в изпълнение на дълга автоматично очиства грехове, като се представя като жертвено дело, е ерес — също както е еретично описването на руската инвазия в Украйна като „свещена война“ и представянето на Русия като „държава катехон“ — сила, възпираща глобалното зло“, заявяват участниците във форума.

Те подробно описват основните идеи на “руския свят”, аргументират се защо "руския свят" е богословски проблематична, като изопачава Евангелието, и как може европейските църкви да отговорят и да се противодейства на пропагандата.

“Войната на Русия срещу Украйна представлява военна, политическа и хуманитарна атака, довела до страданието на милиони и до унищожаването на стотици хиляди човешки животи. Залогът е както животът и смъртта на непосредствено засегнатите, така и бъдещето на Европа, тъй като войната поразява демократичните основи, върху които са изградени нашите общества”, пише още в документа от проведената конференция.

На финландския форум се събраха около 90 църковни лидери, представители на църкви и национални църковни съвети, както и икуменически партньори на CЕС. Конференцията на Европейските църкви е организация, която обединява православни, англикански и протестантски църкви в Европа.

По-надолу публикуваме голяма част от заявлението на провелия се форум в Хелзинки и заключенията на участниците.