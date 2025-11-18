Как политиците възпяват себе си и как ги величае народната любов (музикална компилация)

Политиката и музиката в България са неразривно свързани, а народната любов за някои може би се мери в песни...

Немалко партии и политически формации в България имат официален химн. В списъка с песни обаче, който публикуваме, се срещат и прелюбопитни примери за творчество, родено в изблик на народна възхита.

Граждани за европейско развитие на България (ГЕРБ)

Партията на Бойко Борисов има официален химн, писан от Людмил Такев и Митко Щерев през 2011 г. "ГЕРБ, ти си надежда! С теб е нашата вяра", чуваме първите думи. Единствената останала версия в YouTube е следната:

На предизборни събития през 2021 и 2022 г. Бойко Борисов обичаше да влиза в залата под звуците на саундтрака на филма "Роки" - "Eye of the Tiger" на "Survivor". След това обаче започна да предпочита по-скоро "We Are The Champions" на "Queen". В началото на политическата си кариера Борисов отпразнуваше победите си с песента "Батальонът се строява".

Разполагаме и с любопитно изпълнение на актива на ГЕРБ с "диригент" Цецка Цачева по време на партийна сбирка през 2009 г. "Цъфнал ГЕРБ, цъфнал ГЕРБ", пеят от партията на Борисов под аранжимента на Цачева, която много скоро след това стана председател на парламента.

В днешно време в интернет основно могат да се открият критични песни към Бойко Борисов, но разполагаме и с артефакт от времето, когато лидерът на ГЕРБ предизвикваше изблици на народна възхита.

Преди над 10 години в сайта nabore.bg е публикуван любопитен откъс от песен, възпяваща тогавашния премиер Бойко Борисов, изпратена от читател.

За жалост няма как да чуем музиката, която би трябвало да съпровожда този ярък пример на народно творчество с очевидно заимствани мотиви от Христо Ботев:

"В селото Банкя роди се,

близо до София, града голяма.

Таткото име му даде

Бойко – юнак да стане.



Майчица люлка люлее,

тихичко песен тя пее:

Бойко, левент ти да станеш,

дружина юнашка да водиш.



Расна Бойко, порасна,

па дружина голяма събра си

от левенти, яки юнаци,

всички с големи калпаци.



Тройка моми се събраха,

знамето бързо ушиха.

Цецка с конци веза,

Менка с вода поля го.



И тръгна дружина сговорна,

Бойко войвода им стана,

Цветан помощник му беше,

а Росен знамето държеше.



Буря в Балкана бушува,

започна се битка жестока,

сговорна дружина се бие

с тирани – народни душмани.



Затихна бурята голяма,

дружината на Бойко я няма,

загинаха всички юнаци,

войводата с рани остана.



А над него три орлици,

първата го леко прегърна,

втората с вода го напръска,

третата в уста целуна.



Бойко тихо продума:

Кажете ми, мили орлици,

три орлици, хубавици,

где е моята дружина?



А те войвода думаха:

Няма я твоята чета войводо,

твоята чета, още дружина,

тя в боя храбро загина.



А там, горе на Балкана,

гора се леко люлее,

вятъра песен запява,

луната ярка – изгрява."

Същевременно и песента "Гербер" на Соня Иванова се е свързвала с партията на Борисов, макар и партийна връзка открито да не е имало.

"Да бъдеш гербер не е лесно, да имаш вяра не е лесно,

поникваш и отново разцъфтяваш. Да бъдеш гербер - никак не е лесно!", пее Соня Иванова.

"Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ)

Нито "Продължаваме промяната", нито "Демократична България" си имат официален химн, но за сметка на това в партийните им редици като член на ПП се вля може би най-прочутият хип-хоп певец и рап текстописец на България - Ицо Хазарта.

Христо Петров стана депутат в 47-ото Народно събрание през 2021 г., а след това и евродепутат през 2024 г. В миналото Ицо Хазарта е пял песни като "Колега" с рап групата "Ъпсурт", в която има фрази като: "Искам да ида в парламента... Иди! Никога няма да имаш хемороиди!" и "Г-н депутатът гледа девствено - естествено, не шмърка нищо евтино".

Въпреки това през септември 2022 г. по време на поредната предизборна кампания, той пуска нова песен със заглавие: "Депутатът Христо". В нея Хазарта иронично пее как за всичко е виновен той.

"Виж к'во, според мен за всичко

е виновен лично депутата Христо!

К'ай честно, побърка ли се?

Батко ненаяде се!

Ма поне наспа ли се?

Продаде се!

Виж к'во, според мен за всичко

е виновен лично депутата Христо! (Именно)

Абсолютно! Мани го тоя чичко. (Абе, бегай, бе)

Ей го вече 8 месеца и нищо. (Измет)", пее рапърът-депутат, някога осмивал депутатите.

"Възраждане"

Партията на Костадин Костадинов има официален химн.

Вместо автор обаче, като неин "продуцент" от националистическата партия е посочен Валентин Василев - Валентино.

"Държава една се роди.

Земята на славни деди.

Ечи с векове името ѝ -

България!

Ечи с векове името ѝ -

България!

Във огън и кръв векове,

нападана от врагове.

С лъвски сърца, бранена е...

България!

С лъвски сърца, бранена е...

България!

Ние сме днес горди деца,

на тази свята земя,

Наш е дълга, днес и сега!

Възраждане!!!", звучи текстът.

Движение прави и свободи (ДПС)

Неофициалният химн на ДПС датира от края на 2021 г. Автор на текста и музиката е поп-фолк певецът Ихито. В забележителния текст на "Химн на ДПС", още цяло при писането му, чуваме фрази като:

"Чуйте всички мили хора по света, че наш'та партия не ни дели никога. Нашият водач Марио (б.а. към днешна преминал към "ДПС-Ново начало" на Делян Пеевски) е най-добър и винаги готов да помогне на народа. Хайде да излезем ний сега, за ДПС да гласуваме на мига, щом бате Мари ни е зад гърба - проблемите ни свършиха!".

Песента се ползва успешно сред електората на предизборни събития на ДПС:

Разполагаме и с арефакт от Младежкото ДПС, от пролетта на 2021 г. Песента се казва "Рестарт на държавността" и в нея се пее:

"ДПС - партия на свободата! ДПС - за справедливостта! Време за рестарт на държавността, не ти ли писна от престъпността? Нека сложим край на бедността - повече инвестиции и работни места! Зелена икономика - чиста вода, чист въздух, чиста храна! Чиста енергия в нашата страна. По-добро бъдеще за нашите деца!"

В музикалното видео активисти на младежкото ДПС "денсят" пред камерата на фона на зелено поле.

Демократи за силна България (ДСБ)

ДСБ си имат съвсем официален химн. Той е писан от депутата Стоян Михалев и Виктор Стоянов. Преди да стане народен представител Михалев дълги години пее в рок групата "Киора". След разпадането ѝ двамата с Виктор Стоянов продължават колаборациите си. Химнът на ДСБ се казва "Моят ден":

"Сън от надежди

за цял един живот,

а зад всеки мрак

има светъл бряг –

сам избираш цел

в пътя, който си поел.

Само миг поне,

миг поне повярвай…", пее Михалев.

Текстът е писан от Христина Апостолова и Росен Димитров. Припевът гласи: "Вече знам – това е моят ден! Мога пак да продължа напред. Има път сега за теб и мен. Искам всеки миг от моя ден!".

"Има такъв народ" (ИТН)

Песента "Няма такава държава", писана от "Ку-Ку бенд" и Слави Трифонов по време на антиправителствените протести през 2013 г. се превръща в нещо като химн на задаващата се около него партия. Съдът обаче не позволява регистрацията на партия с има "Няма такава държава", затова Трифонов предлага името да е "Има такъв народ".

"Добър вечер уважаеми зрители. Спите ли?

Колко данък ще вземат на народните будители?

Двама-трима студенти уморено протестират,

нямат шанс тук за тях - най-добре да емигрират.

Силиконов живот, силиконови ци*и,

силиконови мечти и фалшиви политици.

Всичките живеят в една тъпа реклама,

в която свободата е сравнена със салама.

Новините започват с дебат за бюджета

К'ви дебати, е*ати, депутати и ментета.

На трибуната качва се некъв пе*ераст.

Пе*ераст, пе*ераст, но облечен във власт", пее Трифонов.

В днешно време текстът звучи особено - предвид факта, че ИТН, които обещаваха да "изчегъртат" ГЕРБ и ДПС, в момента участват в управлението с подкрепа от двете формации.

"Те нали уж са нови, а пак са си същите,

правят се на шефове, гледат мрачно, мръщят се.

И изведнъж става ясно, че са пълни с имоти.

И изведнъж става ясно, че са пълни идиоти.

И какво да ги правим сега тея кавали

`щот така или иначе вече сме ги избрали?

Не ви ли омръзна да ви лъжат на дребно?" - текстът на "Няма такава държава" в днешно време все повече придобива ново значение.

По време на антиправителствените протести през 2020 г. отново Трифонов продуцира през телевизията си 7/8 песента - "Мутри, сбогом". Песента всеки ден можеше да се чуе на демонстрациите в София:

"Хайде стига вече, времето изтече,

махайте се мутри - хайде още утре.

(...) Няма вече шкафчета, кюлчета.

Бойко и Каскета (б.а. тогавашният гл. прокурор Иван Гешев) са мафия,

хайде да ви нема. Мутри, мутри сбогом!

Някой го записва, друг пък го заснима,

къща в Барселона и милиарди има", пее през 2021 г. Слави Трифонов.

Година по-рано, отново в изблик на критика към властта, въвела извънредно положение заради коронавируса, лидерът на ИТН пусна песента "Извънредно положение", която пак осмива Бойко Борисов, изобразявайки го като човек с огромна тиква вместо глава.

Морал, единствено, чест (МЕЧ)

Рок химнът на партията на Радостин Василев бе публикуван преди 2 месеца. Видеото е направено от Атанас Тикларов.

"Вятърът свири, буря се надига, в мрак и страх народът се обръща, светлината в далечината мига, МЕЧ изгрява - вярата се връща!

МЕЧ е за свободата, МЕЧ е за чест и род - ние сме силата що пази този народ! МЕЧ е сърца горещи, МЕЧ е в единен стой ще отстоим отечеството -с вяра и герои!

Клевети и лъжи ще пречупим, правдата ни води все напред. Щом един до друг се изправим, няма враг, няма страх! ", гласи текстът.

"Величие"

Макар и най-малката парламентарна група в 51-ото Народно събрание, партията, неофициално водена от Ивелин Михайлов, предизвиква най-голям изблик на народно творчество. "Величие" няма химн, но разполагаме с много примери на народно творчество, вдъхновено от партията и Ивелин Михайлов.

По време на предизборната кампания през октомври 2024 г. жена от публиката на среща на "Величие" със симпатизанти изпълни по микрофона лично написана от нея песен за Ивелин Михайлов и партията му:

"Бродя, бродя, сред народа.

Търся ази свестни хора.

Че ще правим парламент

и ни трябва диригент.

Че Камджалов (б.а. диригентът Йордан Камджалов, запознал Михайлов и Николай Марков) не се справи -

страшна грешка той направи:

той доведе ни един -

уж велик непобедим.

Хора, но човеци малко,

туй е братя страшно жалко

Но намерихме един,

той се казва Ивелин

Може той да управлява,

с мафията да се справя.

Ръководи той с замах,

няма той от нищо страх.

Патриот е, тва се знай,

ще се бори той докрай.

Да живее Ивелин -

всички да го подкрепим!", пее симпатизантката на "Величие" под съпровода на записан акордеон.

През юни 2025 г. Огнян Драганов публикува песен за "Величие" в YouTube на име "Царят", но уви като автор не е позволил тя да се вгражда в други сайтове. В нея чуваме забележителен текст:

"Той построи ни парка

исторически! Проект велик!

Качество! Световна марка!

Показва история, култура, бит!

Няма "понци", няма схеми,

всичко там е видно - изградено!

Там е! Построено, наредено,

красиво, яко с камък е градено!

Дойде време и за Царя!

На вашето внимание: Ивелин!

На Ветринското царство господаря,

пазител на народа - исполин!

Не, няма грешка - разберете!

Царя на България вий подкрепете!

Той не идва като оня от Мадрид!

Царя ни живее в китното Неофит!"

В YouTube се срещат и още примери за любопитно народно творчество, вдъхновено от Ивелин Михайлов и "Величие":

"Единствено партия "Величие" спазва добро благоприличие. Във "Величие" не само говорят, но триглавата ламя ще преборят.

Величествен е Историческият парк и все по-красив ще става. Той паметта ни съхранява и прославя нашата държава", римува неизвестният автор от недрата на народа, докато си приглася с акустична китара.

"С истината е непобедим - патриотът Ивелин. Готов да служи на народа и да пази нашата природа. Смел българин, воин и исполин, защитник на нацията - Ивелин! Той иска за България справедливост, ще постигне с Божията милост!", звучи още в песента.

Макар и да не е официално свързан с партия "Величие", тук си струва да отбележим "Песен за Исторически парк", споделяна от самия Ивелин Михайлов в социалните мрежи. Според описанието в YouTube текстът е на "Voksi", а музиката на "Веско".

"Ей, чувал ли си ти за българския дух?

(...) Исторически парк! Нашата съдба, тук историята свети като пълна луна! Нападките валят, но не могат да пробият, римите не жалят - душманите се крият!

(...) Камък по камък поставяме с кръв и пот - това не е парк, това е нов живот! Неофит е домът, където времето мълчи. Всяка стъпка разказва за древни мечти.

Ивелин не е просто лидер, а вестител, мечтател, строител, народен спасител, на България бранител, житейски учител, ментален лечител, истински победител!

(...) Всеки, който хвърля камък ще види, че тези стени са по-силни от всички обиди! Тук не се строи за ден, а за век, Bulgaria (б.а. тъй като песента е правена с помощта на изкуствен интелект има няколко фрапантни примери на грешно произнесени думи или обърнати ударения) в душата, това е нашият лек!", се пее в песента.

Гешев с "Граждански блок"

Изненадващо през 2024 г. бившият гл. прокурор Иван Гешев обяви, че "известен рап певец" е застанал зад коалиция "Граждански Блок" с песен - "Тик-ток - Граждански блок". По време на предизборната кампания за предсрочните избори на 9 юни 2024 г. Иван Гешев заявява, че това е "известният петрички рап певец Илиян Коцев, известен с псевдонима Gangsta Man."

"Рап певецът никога не е бил политически зависим и не е подкрепял партия или лидер. Gangsta Man споделил пред близки: "Кефи ме Иван Гешев с неговата твърдост, увереност и начин на говорене. А в каузата и идеите на КП Граждански Блок виждам светлина в тунела", пише тогава в социалните мрежи Гешев.

"Часовникът на стената прави тик-ток: значи е време за "Граждански блок"! Тиквата, Дебелият, Киро и Асен - право в панделата в същия ден! И запомнете - ще има Видов ден!", възпява проекта на Гешев Gangsta Man.

Музикалната агитация обаче изглежда не сработва, защото на изборите на 9 юни 2024 г. "Граждански блок" получава само 2 310 вота, което представлява 0.11% от гласувалите.

НДСВ

"Национално движение Симеон Втори" също е имало химн. Доказателство за него намираме от това изпълнение на Дони от 2013 г., който е и автор на песента.

"Вярвахме напред за света, за който мечтахме По пътя ни има огън и лед, но ние животът избрахме. (...) Погледни с очи и виж светлина - ражда се новият ден. Погледни със сърце, че свърши нощта, усмихни се на утрото - наш е светът! Погледни, че навън пролетта е дошла - ние с теб сме светът! ", гласи химнът на партията на царя.

"АТАКА"

Партията на Волен Сидеров има песен, писана през 2013 г. - на фона на предсрочни избори и антиправителствени протести. В песента се възхалява личността на Сидеров:

"Държавата ни горда сега е на колене, гербери крадливи говорят за пестене. Нищо вече няма в български ръце, само той остана да ги насмете.

Говори и се бори въпреки лъжите, но българското в него не мож' изкорените! Живота си заложил за една България, всеки ден разбива на пух и прах сценария!

Давай, Волене, ние сме с тебе, за победа идва време. Заедно ще устоим и България ще съградим".

Освен това Волен Сидеров може да се гордее с изключително отдадения си фен в лицето на Александър Атанасов с псевдоним "Хипатринго" – активист на „АТАКА“ от Варна. Той е автор на песента "Млади патриоти".



"В атака, млади патриоти! Родината да браним е нашата съдба! В юмрук железен, стискайки Кубратовия сноп. (...) Настанало е време разделно. В битката за една идея велика.

Духът на Ботев и Левски гръмко ни вика. Под знамената да се сберем за благото на наш народ - с дълг и чест да го поведем към по-добър, достоен живот. В атака, млади патриоти! По-силни сме отвсякога в тази борба", се пее в песента.

"Глас народен"

Като виден музикант, няма как вокалистът на "Хиподил" Светльо Витков да не се е погрижил партията му да си има химн.

"Не вярвам на крадливи политици,

Създания с продадена душа.

Не вярвам и на луди фанатици,

Не вярвам на предизборни слова.

Дали е избор да сменя страната,

И избор ли е да се примиря?

Дали да хвана правата лопата,

Или пак безучастен да стоя?", се пее в химна на "Глас народен".