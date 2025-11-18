Как 'Пиратите със сламени шапки' станаха символ на младежките протести по света

Няколко хиляди души излязоха по улиците на столицата на Мексико в събота, за да протестират срещу престъпността, корупцията и безнаказаността на демонстрация, организирана от младежи, но която завърши със силна подкрепа от по-възрастни поддръжници на опозицията, предаде Асошиейтед прес. Секретарят по сигурността на столицата Пабло Васкес заяви, че 120 души са били ранени, 100 от които полицаи. Двадесет души са били арестувани.

Тази година в няколко страни представители на „Поколението Зет“ (Gen Z) - демографската група на родени между 1997 и 2012 г., организираха протести срещу неравенството, отстъплението на демокрацията и корупцията. Огромни протести на „Поколението Зет“ се проведоха в Непал през септември след забраната на социалните медии и доведоха до оставката на премиера на страната. В Мексико много млади хора казват, че са разочаровани от системни проблеми като корупцията и безнаказаността при насилствени престъпления.

„Имаме нужда от повече сигурност“, заяви пред АП Андрес Маса, 29-годишен бизнес консултант, развявайки знаме с пиратски череп със сламена шапка, превърнало се в глобален символ на протестите на младото поколение.

Франс прес отбелязва, че спусък на събитието е убийството на Карлос Мансо, кмет в западния щат Мичоакан, убит на 1 ноември. Той беше известен с похода си срещу корупцията и наркотрафика в родния си град Уруапан. Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум обаче постави под въпрос мотивите за демонстрацията и заяви, че протестът е платен и „насърчен от чужбина“. АФП също обърна внимание на пиратския флаг със сламена шапка в латиноамериканската държава – същият, забелязан на тазгодишни протести от Индонезия до Непал и от Мадагаскар до Париж. Знамето идва от изключително популярните японски комикси и серийна анимация по тях „Уан Пийс“ (One Piece) от 1997 г. на Еичиро Ода. Протестиращи използват пиратския флаг като символ на съпротивата срещу корупцията и прекомерното влияние на правителството.

Британският вестник „Гардиън“ също обърна внимание на специфичния пиратски флаг със сламена шапка, който се развява от протестиращите не само в столицата Мексико, но и в други градове на страната – от северния Тихуана до южния Оахака. Изданието отбелязва, че пиратски флаг от „Уан Пийс“ се е превърнал в глобален символ на младежкото недоволство.

„Пиратският флаг със сламена шапка: къде се наблюдава?“, изброява индийската медия WION. Индонезия — За първи път се появява в протести в Джакарта през 2023 г., след което придобива огромна популярност на тези през настоящата година. В Непал протестиращите от „Поколението Зет“ го използваха по време на големите антикорупционни протести, довели до падането на правителството. Във Филипините то се развяваше по време на антикорупционното протестното движение „Марш на трилионите песо“. Във Франция протестиращите също развяваха знамето на демонстрации срещу политическия елит. В Мадагаскар активистите адаптират сламената шапка, заменяйки я с местната народна носия, за да отразят собствената си култура. И сега образът се появи в Мексико, отбелязва WION.

В свой материал за протестите в Мадагаскар австралийската обществена медийна корпорация Ей Би Си също отбелязва, че черепът със сламена шапка се е превърнал в икона на недоволството. В популярният комикс/анимация става дума за група пирати, водена от капитана си Лъфи, които плават в морето на изпъстрен с острови измислен свят, в търсене на свобода и борейки се срещу преследващото ги „Световно правителство“.

„Анимацията преосмисля как би могла да изглежда политиката и какво означава тя за младите хора“, заяви пред медията преподавателят по културология в Университета в Мелбърн Аниса Бета. „Не става въпрос за избори, не става дума за политически позиции, за закони или законопроекти, а за по-добро бъдеще за самите тях“, заяви експертът.

За протестиращия в Мадагаскар Андрианаривелонариво „Уан Пийс“ символизира свобода и неподчинение на системата: „Вдъхновихме се от събитията в Непал. Не би трябвало да има система, в която, ако имаш пари и власт, да правиш каквото си искаш“.

Протестиращите в Мексико, решени да разтърсят правителството, окачиха знаме от японска анимация, отбелязва „Ал Джазира“. Анимационното знаме може да е изглеждало странно на фона на демонстрациите, но за протестиращите младежи, които изпълниха улиците на Мексико, то е изпълнено със смисъл. Герои и символи от популярната култура често се възприемат от протестиращите, за да предадат споделена кауза или ценностна система. За феновете на „Уан Пийс“ знамето символизира стремежа на Лъфи да преследва мечтите си, да освобождава потиснатите и да се бори срещу автократичното „Световно правителство“ с безстрашие и решителност, отбелязва катарският телевизионен канал.

„В реалния свят знамето на Лъфи премина граници и езици, за да се превърне в лозунг и символ за протестните младежки движения", отбелязва Си Ен Ен.

В Азия знамето придоби популярност като инструмент за политическо изразяване и неподчинение.

„Шофьор на камион от Източна Ява ми разказа, че издига знамето, защото животът става все по-труден, а „Лъфи се бори с несправедливостта, с която днес се борим и ние“. Други определят знамето като „символ на честността“ и на „смелостта срещу потисническа система“, отбелязвайки, че националното знаме им се струва по-скоро церемониално, отколкото нещо, имащо значение по време на протестите. Това сливане на японската анимация с недоволството от реалния свят е част от по-широка тенденция на дигитален младежки активизъм. Флагът на пиратите със сламена шапка се превърна в средство за нова форма на сатирично несъгласие - социална критика в стил „Поколение Зет“ чрез символи от поп културата“, коментира индонезийският политолог Курниаван Ариф Маспул в личния си блог.

„Пиратското знаме на Лъфи е пример за по-широк феномен. В продължение на поколения западната поп култура, от пънк до хип-хоп, определяше младежкия бунт. Днешната група протестиращи е вдъхновена от герои от японска анимация. Източна Азия, регион, отдавна свързан с конформизъм и консерватизъм, сега предоставя „образите и саундтрака“ на глобалните движения за съпротива, отбелязва на свой ред списание „Икономист“.

„Японската анимация, с герои, които не могат да се определят по етнически признак, живеещи във фантастични светове, осигурява по-лесен фон за разпознаване от изцяло американските герои от едно време“, коментира пред изданието Роланд Келтс, експерт по поп култура, базиран в Токио.

Според него фактът, че младежите могат да се припознаят с Лъфи и неговият екипаж, помага да се обясни универсалната привлекателност на флага, която позволява на протестиращите на толкова различни места като Непал, Индонезия и Мадагаскар да го използват.

„В общества, където свободата на словото е силно ограничена, игривите герои от японски анимации могат също да помогнат за прикриване на по-сериозна критика, макар и само за известно време“, отбелязва експертът: „За младите хора, които се изправят срещу палки и сълзотворен газ, за ​​да убедят правителствата да ги слушат, неуморната самоувереност на Лъфи е неустоима. „Можеш да ме удряш по цял ден, но никога няма да се откажа от мечтите си“, казва анимационният герой, дори когато бива повален от могъщ противник“.

