ГЕРБ върна стила на ''Работническо дело''. Лозунги и клишета от тура на депутатите на Борисов по родните места

Депутатите да заминават по избирателните райони, по градовете и селата, да се върнат с доклади "къде колко е изядено" от тялото на ГЕРБ, нареди във вторник вечерта председателят на партията Бойко Борисов в извънредно включване от централата в София. И в сряда следобед така заваляха прессъобщения от обиколките на депутатите, че сайтът на ГЕРБ заприлича на "Работническо дело".

"Най-подготвеният да поеме кормилото на държавата е Бойко Борисов", "ГЕРБ е орисана в най-трудните моменти да поема управлението на държавата и да връща стабилността","ГЕРБ е гръбнакът на колективното тяло, наречено коалиционно мнозинство", "ГЕРБ е партията, която гради, а резултатите са видими", "ГЕРБ е и ще остане първа политическа сила, защото ние сме близо до хората – чуваме ги, разговаряме с тях и работим за тях", "ГЕРБ ще продължи да бъде гръбнакът на държавността и двигател на стабилността" - четем в прессъобщенията.

Прави впечатление, че значителна част от лозунгите са описани като израз на колективната народна воля - "симпатизантите на ГЕРБ", "хората ясно заявиха", "споделиха хората", "младите хора изразиха одобрението си", "това е мнението на хората".

Кърждали: ГЕРБ - гръбнакът на колективното тяло

"Много политически субекти се разпаднаха, други отдавна са в миманса. Ние събираме хора с политики, не с автобуси и не на жълтите павета. Баба ми казваше: С празнодумци работа не се върши. Нас по делата ни познават. А какво могат другите, видяхме", заяви областният координатор на ГЕРБ за Кърждали Цвета Кяраянчева.

"Структурите в Кърджалийско се обединиха около тезата, че ГЕРБ е гръбнакът на колективното тяло, наречено коалиционно мнозинство. Без нас настоящият управленски организъм ще се разпадне. Време е партньорите ни да осъзнаят, че политиката не е къса писта с краткосрочни ефекти, а маратонско бягане с дълъг хоризонт и всеки трябва да поеме своята отговорност, своята част от товара, не видимите облаги. Искаме ясни правила, компромиси с държавата няма да правим" - пише в прессъобщението от Кърждали.

Хасково: Предайте лично на г-н Борисов, че се катерят по гърба му

В прессъобщението от Хасково, където депутатът Иван Минев се е срещнал със симпатизанти, членове на ГЕРБ, кмета на града и общински съветници, четем следните пасажи:

„По места другите партии в управлението масово кадруват, обещават немислими неща, а ние се опитваме да спазваме коалиционна култура, но виждаме, че те не го оценяват и наистина се „катерят по гърба на Борисов“, споделиха още хората и поискаха повече твърди и ясни позиции от страна на ГЕРБ.

„Явно е настанал моментът, в който трябва да се заявим, че сме единни, че сме силни и да не отстъпваме повече позиции“, категорични са симпатизантите на ГЕРБ в Хасково. Те настояха народният представител Иван Минев да предаде тяхното мнение на централата на ГЕРБ и лично на г-н Бойко Борисов.

Пловдив: ГЕРБ - гръбнакът на държавността и двигател на стабилността

В отчета четем: "Народните представители от ГЕРБ проведоха приемни с граждани в Пловдив. Проф. Даниела Дженева, Красимир Терзиев, д-р Валерия Славова и Фиданка Кацарева разговаряха с десетки пловдивчани в шестте района като обсъдиха теми, свързани с инфраструктура, образование, здравеопазване и местна икономика. На срещите присъства и кметът на Пловдив и областен координатор на ГЕРБ в града под тепетата Костадин Димитров. „ГЕРБ е партията, която гради, а резултатите са видими – нови училища и детски градини, обновена инфраструктура, зали и още, и още. Работим с хората, за хората и в интерес на Пловдив и на България“, заяви Костадин Димитров. По време на срещите си народните представители подчертаха, че ГЕРБ остава партията на реда и стабилността, която търси реална обратна връзка с гражданите. Те бяха категорични, че ГЕРБ ще продължи да бъде гръбнакът на държавността и двигател на стабилността."

Стара Загора: Предсрочни избори не са приемливи

Народните представители от ГЕРБ- СДС Маноил Манев, Илиана Жекова и Десита Петкова днес са провели "поредица от срещи с ръководствата на структурите, общински съветници, граждани, членове и симпатизанти на партията в общините Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Мъглиж и Братя Даскалови".

„Нашата сила е в реалната работа, а не в лозунгите. Хората очакват стабилност и ние ще я осигурим – с разумни решения, отговорност и опит. Предсрочни избори не са приемливи. Хората искат сигурност, спокойствие и ред – ценности, които се гарантират от стабилното управление на правителството“, заяви Илиана Жекова.

„Срещите с гражданите са нашата най-точна социология. Те ни показват къде сме силни и къде трябва да положим още усилия. ГЕРБ винаги е доказвала, че може да води България напред“, каза Десита Петкова. Тя е провела "ползотворни срещи и с екипа на Института по полски култури в Чирпан, както и с представители на строителния бранш".

"Народните представители благодариха на участниците в срещите за категоричната подкрепа, която заявиха към партията и нейното ръководство и че споделят тезите, изложени от лидера Бойко Борисов през вчерашния ден" - пише в депешата от Стара Загора.

Кюстендил: ГЕРБ е орисана

Извадки от прессъобщението:

"ГЕРБ е орисана в най-трудните моменти да поема управлението на държавата и да връща стабилността. Нашата политическа сила поема негативите, върши голяма част от работата, а по-малките партии се бият в гърдите за заслугите. Не е редно да бъде така и няма как да се продължава по този начин. Най-голямата парламентарна група сме. Ние сме добронамерени, но няма как да търпим да се злоупотребява с нас". Това заяви по време на срещи с актива на ГЕРБ и на изнесени приемни с жители на общините Кюстендил, Дупница и Сапарева баня народният представител Христо Терзийски. В приемните се включиха също съветници и кметове на ГЕРБ. По време на срещите Терзийски поиска мнение и попита актива как трябва да се продължава занапред. Голяма част от дошлите на приемните изразиха мнение, че в такива сложни и динамични времена, със сложни външно и вътрешнополитически конфликти, най-подготвеният да поеме кормилото на държавата е Бойко Борисов. Кметът на Сапарева баня също взе отношение по темата и заяви, че в общината се изграждат нови водопроводи и пътища, както и че предстои реализирането на още няколко важни за местните хора инфраструктурни проекта. “Това е само и единствено благодарение на ГЕРБ, на г-н Борисов и на депутата ни г-н Христо Терзийски”, посочи кметът Гелев. “Приемането ни в Шенген, приемането ни в Еврозоната, преработването на Плана за възстановяване и устойчивост, за да получи България повече средства, добрият диалог с Европейската комисия и ЕС. Това са заслуги на ГЕРБ. Това се случва, благодарение на работата на ГЕРБ и на лидера ни г-н Борисов”, каза още Терзийски."

Благоевград: Хората ясно заявиха, че не искат избори

През деня народните представители и общински съветници от ГЕРБ от Благоевградска област проведоха "поредица от открити приемни и срещи с граждани в пет общини – Симитли, Сандански, Разлог, Петрич и Благоевград".

"Разговорите протекоха при силен обществен интерес и активен диалог по актуалните теми в управлението на държавата и общините. Основен акцент навсякъде беше очакването за стабилност и предвидимост в управлението на страната. Хората ясно заявиха, че не искат нови предсрочни избори, а продължаване на работата на редовното правителство" - пише в отчета.

"Всички срещи в областта преминаха в конструктивен дух и потвърдиха готовността на представителите на ГЕРБ да продължат активния диалог с хората. Участниците се обединиха около разбирането, че България има нужда от предвидимост, а не от нови избори, и че стабилността на държавата зависи от ясни решения и отговорна политика" - съобщават още от ГЕРБ.

Русе: Хората дадоха положителна оценка на провежданите срещи

"Народните представители от ГЕРБ Георги Кръстев и Николай Братованов проведоха днес открити приемни с граждани на Русе, Мартен и Басарбово. В срещите в малките населени места от общината, участваха и общинските съветници Алисе Муртезова, Стоян Христов, Иван Иванов и Светлозар Симеонов. За да дадат по-широк достъп на желаещите среща и разговор русенци, депутатите приемаха въпроси и предложения и в двата офиса на ПП ГЕРБ-Русе" - пише в отчета от Русе.

Още фрагменти от отчета:

"Георги Кръстев се срещна с младежите в офиса улица на „Чипровци”. Младите хора изразиха одобрението си от това, че България най-сетне има работещо правителство, че се решават много от проблемите, които касаят бъдещето на страната. Те очакват развитие на инфраструктурните проекти и се надяват на новите възможности, които еврозоната ще отвори пред инвеститорите. Кръстев увери младежите, че ГЕРБ е и ще остане първа политическа сила, а партията винаги е обърната с лице към младите хора, като самият той един от гарантите са това техният глас да бъде чут." "Обявената среща на депутата Георги Кръстев и председателя на групата общински съветници от ГЕРБ Алисе Муртезова с жители на град Мартен предизвика очакван интерес сред местните хора. Събралите се във фоайето пред киносалона мартенчани нямаха търпение да споделят неболелите си проблеми за решаване: оправянето на канализацията, водопровода и асфалтирането на улиците в градчето. Алисе Муртезова пое ангажименти лично да посредничи за среща между жителите на Мартен и кмета на Община Русе Пенчо Милков". "Симпатизанти на партия ГЕРБ изразиха подкрепа за заявената твърда позиция от лидера на партията Бойко Борисов, тъй като според тях лидери на други партии са демонстрирали объркваща самоувереност. Хората дадоха положителна оценка на провежданите срещи с техните представители във властта, което им помага да получават своевременна информация и отклик на проблемите си". "Николай Братованов се срещна с граждани на Русе в офиса на ул. „Райко Даскалов” 2 (под часовника). Да стисне ръката на човека, който винаги го е подкрепял в благородните му каузи, дойде и рекордьорът на ГИНЕС плувецът Теодор Цветков."

Сливен: ГЕРБ е единственият гарант

"Предсрочни избори са безотговорност, защото и след тях нищо няма да се промени като структура и влияние на политическите партии в страната. Това е мнението на хората по време на срещите на народните представители от ГЕРБ Десислава Танева и Мария Белова в Сливен и Нова Загора" - пише в поредния отчет. И още: