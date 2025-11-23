Дугин: Украйна изчезва до 2 години

Името на Александър Дугин – руски ултранационалист, геополитически идеолог и един от най-влиятелните говорители на радикалното крило на „русский мир“ – отново започна да циркулира в публичното пространство, след твърдения, че Москва е писала мирния план, представен от САЩ. Днес в профила в Telegram на Дугин той описва бъдещето на Украйна не като суверенна държава, а като територия, подложена на „тотална интеграция“ в Русия.

Ето какво написа Александър Дугин в Telegram:

"Украйна ще бъде изцяло наша най-много след 2 години. Може би и много по-рано. Няма да има никакъв суверенитет там, тъй като украинците категорично не знаят как да се възползват от него. Никога не са знаели и никога няма да се научат. Не е такъв случаят. Доколкото ми е известно, в пълна сила тече работата по подробен план за интеграция на украинското общество в единното пространство на Руския свят. Работи се върху учебници, спешни програми за масоволечение, психическа рехабилитация. Вече е готов проектът за административна реорганизация. Най-вероятно тези територии ще получат ново име. Може би „Старите земи”. Но това се обсъжда. По отношение на запазването или премахването на русофобския диалект, на който говорят нацистите, няма консенсус. Аз съм за частичното му запазване, но не всички подкрепят това. Ние подхождаме към въпроса много сериозно, обмислено и задълбочено. Това не е пропаганда, а голяма и дългосрочна работа."

Кой е Александър Дугин?

Дугин е философ, публицист и идеолог, смятан за ключов фактор в развитието на т.нар. евразийство – ултранационалистка теория, която твърди, че Русия трябва да доминира над Източна Европа и Централна Азия, за да спаси света от „Запада“. Той активно проповядва тезата, че Украйна не съществува като нация, че украинците са „руси, заблудени от Запада“, и че държавата трябва да бъде „денацифицирана“ и погълната от Русия.

Дугин не заема формален държавен пост, но дълги години беше неофициален идеологически ориентир за крайното крило в Кремъл, за части от службите и военните среди. Той отдавна твърди, че войната срещу Украйна е цивилизационна.

Доктрината на Дугин

Ето пет основни елемента, характерни за Дугин:

1. Отричане на украинския суверенитет

Дугин от години твърди, че Украйна „няма държавност“, че „границите ѝ са случайни“ и че „нацията е конструкт на Запада“.

След 2014 г. той формулира лозунга: „Украйна трябва да бъде унищожена“ като държава.

2. „Интеграция“ чрез социално инженерство

В неговата теория изчезването на Украйна изисква мащабно „преобразование“ – политическо, образователно, културно и дори психиатрично. Дугин отдавна говори за „денацификация“, „лечебни програми“, „очищение“.

3. Административно преразпределяне

Той многократно е писал, че украинските територии трябва да бъдат подредени като нови руски региони, части от „Евразийската империя“ или „Новорусия“.

4. Унищожаване или редуциране на украинския език

В неговите работи украинският е определян като „изкуствен“, „наречие“, „антизвук на руския“.

Подобни идеи напълно кореспондират с риториката на руския пропаганден апарат.

5. „Историческа мисия“ на Русия

Всички негови текстове завършват с месианското послание, че Русия има свещена роля да „възроди цивилизацията“.

Как това се вписва в контекста на предполагаемия „мирен план“?

След като стана ясно, че Вашингтон обсъжда сценарии за прекратяване на войната, веднага се появиха конспирации и руски интерпретации. Кремълските среди често използват термина „мир“, за да легитимират де факто капитулация на Украйна, замразяване на линиите на окупация или превръщане на държавата в зависим буфер.

Тезите, разпространявани от Дугин и неговите канали, нямат нищо общо с международен мирен план.

Те описват тотална окупация, русификация и изтриване на украинската идентичност, което е в пълен разрез с международното право и с позицията на Украйна, ЕС и САЩ.

Защо Дугин отново е на фокус?

Защото след неуспехите на фронта и вътрешната криза в Русия пропагандата има нужда от „твърди“ идеологически гласове. Дугин изпълнява тази роля: говори категорично, агресивно, месиански.