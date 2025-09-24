Дронове и хакерски атаки тестват защитата на авиационната сигурност в Европа

Хакерска атака, засегнала големи летища в цяла Европа, последвана от нахлуване на дронове в Копенхаген и Осло, тества слабите места на авиационната инфраструктура в региона и поражда опасения от координирани атаки, които може да доведат до по-големи смущения, коментира Ройтерс.

В Дания дроновете спряха полетите на главното летище в Копенхаген в понеделник за няколко часа, а датският премиер Мете Фредериксен свърза инцидента с поредица от предполагаеми навлизания на руски дронове и други проблеми в цяла Европа.

Това се случи едновременно с отделен инцидент с дронове в норвежката столица Осло, броени дни след като хакери подложиха на атака с искане за откуп (рансъмуеър) системите за чекиране на летища като лондонското "Хийтроу" - най-натовареното в Европа, а също тези в Берлин и Брюксел.

Разследващите все още не са установили кой стои зад смущенията, но експертите ги разглеждат като част от поредица инциденти с "хибридни заплахи" напоследък в района, които имат за цел да тестват как страните управляват критичната си инфраструктура.

"Първо се тества как работи методът. В този случай това води до затваряне на летища", каза Юка Саволайнен, директор на мрежата в Европейския център за противодействие на хибридни заплахи. "Вторият тест е нашата реакция."

Изявление на руския посланик в Дания Владимир Барбин, изпратено до Ройтерс, гласи, че твърденията за руско участие са неоснователни. Ройтерс не можа да потвърди чрез независим източник кой стои зад смущенията, причинени от дроновете, или хакерската атака през уикенда.

Атаките показват уязвимостта на сектори като авиацията

Смущенията обаче разкриват колко уязвими могат да бъдат операциите в сектора на гражданската авиация, тъй като прекъсванията по веригата на доставки се отразяват на летищата и операциите на авиокомпаниите, водейки до стотици закъснели и отменени полети.

С нарастването на заплахите от така наречената "хибридна война", включително дронове, GPS смущения и хакерски атаки, експертите казват, че авиационните регулатори трябва да предприемат по-проактивни мерки за намаляване на рисковете за киберсигурността, навигационните системи и общата безопасност.

"Тази атака показва колко уязвими могат да бъдат силно свързани индустрии като авиацията“, заяви Барт Салаетс от американската фирма за киберсигурност Ф5, говорейки за хакерската атака през уикенда срещу софтуера за чекиране на "Колинс Еъръспейс" (Collins Aerospace).

Анализатори и експерти посочиха увеличението на активността на възможни руски участници в цяла Европа през последните седмици като стимул за регулаторните органи да предложат по-ясни насоки и да насърчат повече действия за защита на критичната инфраструктура.

"(Активността на дроновете) се засилва и според мен няма да спре", заяви Ерик Шутен, директор по сигурността в консултантската фирма за авиация "Даями" (Dyami security intelligence). "Авиокомпаниите разчитат на правителствата и властите в това отношение, същото важи и за летищата", допълни той.

Москва отрича отговорност за каквито и да е хибридни атаки в Европа

Европейската организация за контрол на въздушното движение "Юроконтрол" заяви, че оказва подкрепа на местните органи за контрол на въздушното движение и националните органи за управление на въздействието на такива инциденти.

"Операторите трябва да могат да оценяват динамично риска от своите операции, да имат планове за отклоняване и мерки за намаляване на риска", заяви Матю Бори, служител по разузнаването в консултантската фирма за авиационна сигурност "Оспри" (Osprey).

Необходимо е затягане на стандартите от регулаторните органи

Разходите и тежестта за модернизирането на инфраструктурата могат да попречат на летищата да реагират бързо, въпреки че опасенията за сигурността в гражданското въздушно пространство придобиват все по-голямо значение на фона на войната в източната част на Европа след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г.

Модернизирането на технологията на летищата, като средства за заглушаване, лазери и проследяващи устройства, за намаляване на рисковете от хакерски атаки и дронове може да струва милиони долари и да бъде тромав процес, който не всички оператори на инфраструктура са готови да предприемат незабавно.

Търговската организация на авиокомпаниите Международна асоциация за въздушен транспорт (МАВТ/IATA) също заяви, че технологията за борба с дроновете все още е в процес на развитие и често надхвърля бюджета на летищата.

В Съединените щати Федералната авиационна администрация (ФАА/FAA) съобщава, че получава повече от 100 сигнала за забелязани дронове в близост до летища всеки месец.

Джейк Мур, съветник в словашка компания за киберсигурност ЕСЕТ (ESET), заяви, че когато веригите за доставки в авиацията са атакувани, това води до смущения в глобален мащаб.

"Регулаторните органи трябва да затегнат още повече стандартите за критичните доставчици на ИТ услуги за авиацията", каза той и допълни: "Независимо дали става дума за умишлена атака за прекъсване на работата, финансово мотивиран откуп или сериозна техническа повреда, последствията показват колко уязвими могат да бъдат такива системи в един свят, фокусиран върху цифровите технологии."

Превод БТА