#tradewars Ден 233

Тръмп отмени срещата в Будапеща. Дет' се вика, от време на време и той постъпва правилно. Путя кой го знае какво си мислеше, сигурно, че ще продължава до безкрай да разиграва актива си, като при това му се смее в лицето.

Само че на "актива" положението му хич не е розово, след като дори спирането на огъня в Газа не издържа и седмица, да не говорим за вътрешните му проблеми на 47.

И така, на него силно му трябва бърз успех, някъде. И се излъга, че "неговият приятел Владимир" (измивам си ръцете всеки път, като го пиша това) ще му подаде топката тоя път. А пък путя кой знае защо реши, че сега е моментът да се прави на хард ту гет (англ. - недостъпен).

Впрочем, според анализаторите (с практически аргументи), както и според оня фашист Дугин (с идеологически), Русия (начело с Путин) няма друго състояние на съществуване, освен състоянието на война:

Икономиката е на военни релси и трудно ще слезе от тях - излизането ще е равно на дерайлиране. После, от фронта ще се върнат неколкостотин хиляди главорези с непоправимо увредена психика - щото руската армия си е един съвременен башибозук. И в крайна сметка, всяка диктатура се крепи на насилие, а то в един момент може да е оправдано само от съществуването на враг и извънредното положение, наложено заради със справянето с него.

Тия три основни стълба - икономика, войска и обществено мнение, за путя отдавна са поели по нанадолнището. И на това отгоре, неговият главен "руски актив" също върши глупост след глупост и си срива популярността с всяка минута.

Ето от вчера медиите гърмят как 47 разрушава Източното крило на Белия дом с багери, за да построи помпозната си бална зала за богати приятели и спонсори. И това при положение, че преди месец само се кълнеше как няма да бутне и сантиметър, защото щял да строи "отстрани". Докато влязоха багерите.

По принцип всякакви подобрения на сградата, която е културно наследство, се одобряват от специална комисия на Конгреса - както самите промени, така и бюджета се одобрява специално. Но тука нали имаме частни спонсори, 47 е решил да прескочи всички тия "формалности" и да си издигне позлатения кич на мястото на историческото Източно крило, където по принцип се разполагат кабинетите и служителите на Първата лейди. Ама то тя не се и вясва там, та това едва ли ще е проблем.

Възмущението е силно и основателно. Все пак за американците, това е Техният дом. Президентът е там временно, като наемател. Само дето той не мисли така. От друга страна, несъобразяването с Конгреса и въобще с реда е закононарушение, при това доста сериозно в случая.

Разни привърженици на 47, радостни, че могат да се обадят по друг повод след ла..няната история от уикенда, взели да изброяват какви подобрения направили предишните президенти, особено Обама, дето сложил баскетболен кош (подвижен) на съществуващия тенис корт. Даже Каролийн Лийвит отговори в тоя дух на журналистическите въпроси. Ти да видиш!

Но те тия младежи от Тръмпсомола далеч не се спират с подобни смехотворни критики. През изминалата седмица изтече чат между няколко от тръмпсомолските секретари на организацията в Ню Йорк, иначе казано - млади републиканци (но съвършено недостойни за това звание), които си обменят нацистки забележки, между които - един казва колко харесвал Хитлер!

И... тамън скандалът да се потуши - след два дни хванаха чат с друг виден тръмпсомолец, когото даже другарчетата - републиканци наричат в същия чат расист. Няма да ви превеждам какво е писал, но то си иска особена дарба да извикаш възмущението даже на единомишлениците си в хейта. Това е нивото, ако се питаме кой допусна избирането на 47.

Като се почне с реднеците, които с основание не понасят крайностите на левичарското крило на Демократическата партия, мине се през амбициозните образовани негодници, които ласкаят фюрера за лична изгода, и им е все тая за идеологията, и се стигне до утрешното поколение - нови и бъдещи избиратели, възпитани да мразят "по-низшите" (емигранти, цветнокожи и т.н.) и да ненавиждат по-успелите в нещо - Хитлерюгенд не им трябва.

И като има такава твърда поддръжка от тия категории хора, 47 ще си прави каквото си иска. Което той и прави в невиждани размери. Всеки ден. Ето и последния скандал от оня ден - 47 решил да съди Министерството на правосъдието (да, неговото министерство) за 230 милиона долара за щети нанесени с разследването за държането/укриването на секретни документи през първия му мандат в... банята в Мар-а-Лаго!

Въпреки че в деня в който бившите му лични адвокати Пам Блонди и Тод Бланш станаха съответно главен прокурор (фактически Министър на правосъдието) и заместник-главен, и това разследване беше светкавично спряно, все пак 47 още се чувства възмУтен и огОрчен и си иска парици за компенсация и то - както се се изрази - "колкото реша, толкова ще си платя".

И докато правителството е затворено и на въздушните диспечери им се налага да ходят на работа, без да им плащат и да работят извънредно и като шофьори на Юбер поради това, 47 щедро си раздава пари за измислени щети... пардон, защото може. Досега в историята нито един президент не съдил сам себе си... за парите на данъкоплатците.

Запитан може ли така, един професор по право отговори на медиите по този начин: "Етичният проблем е толкова ясен, че не ви е нужен професор по право, за да ви го обясни!"

Пиша ги тия работи и се чудя ако тепегьозлъка и гьонсуратлъка имаха дете, как ли щяха да го кръстят? Може би Дончо. Ето за това гласуваха не само ония изброени три категории горе, но и един куп нормални, разумни при други обстоятелства хора. И точно сега те не знаят къде да се дянат.

Някои го сравняваха с Мария Антоанета. Ама тя от невежество и непознаване на външния свят е живеела така безгрижно. Даже май това с пастите не го е казвала. А тука имаме жестокостта на Нерон и лудостта на Калигула, съчетани с алчността на Скрудж МакДак. Даже пуснаха карикатури как 47 скача в златния трезор на форт Нокс (там, където се държи златният резерв на САЩ), за да плува в злато.

Защото ни остава само да се смеем истерично на тази лудост, алчност и жестокост. Те не са нормални.

И както путя е полудял за власт, а 47 - за пари, "сетнината им ще бъде погибел", както пише в Стария завет.

Слава на Украйна!

