Ден 180: Пердета на власт. Канадските дневници на Райна Александрова

Днес федералният Апелативен съд потвърди, че тарифите на 47 са противоконституционни. Формално, поводът да ги наложат е некоректен от законова гледна точка. Със 7 на 4 гласа е било утвърдено решението - 11 съдии, които формират цялата съдийска колегия (обикновено за подобни обжалвания се събира комисия от трима съдии, но сега предвид сложността на ситуацията, се мобилизирали всички).

Добрата новина е, че има някакъв съдебен отпор на налудните инициативи на изпълнителната власт. Лошата - че това не отменя тарифите. До месец и половина 47 има време да обжалва пред Върховния съд на САЩ, а дотогава, както и до произнасянето - което може да стане чак юни догодина (процесът отнема към 6-8 месеца), тарифите са си в сила.

Даже да ги отмени напълно съдът, то ще е по този конкретен казус - с измислената "извънредна ситуация". Което не пречи да се "намери" друга вратичка в закона и да се прекарат оттам. Както вече съм споменавала, когато хората са ги писали тия закони, не са и предполагали, че на власт може да дойде такова абсолютно перде.

Като казахме перде, и веднага се сетихме за РФК - Робърт Ф. Кенеди -джуниър (младши), настоящият Главен Знахар (в нормалните държави му казват здравен министър - вече не и тук), който все пак отстрани директорката на най-важната здравна агенция - Сюзън Моранес (нея той сам я беше назначил преди месеци) - и на нейно място сложи друго перд... тръмпанарски лоялист, който няма и един работен ден в здравната система. Не е и доктор - те докторите напускат оттам масово от вчера насам. Не му запомних името, но ако не дай Боже, избухне някаква епидемия, сигурно на него ще я кръстят.

Дано не го научаваме това име!

В Канада вече се появиха първите новини за забавяне на икономиката през второто тримесечие, което ако не се подобри за следващия период, влизаме в рецесия. Основна причина - тарифите. Разните малки и средни бизнеси, чийто износ е изцяло за САЩ, са най-засегнати. Те не могат да поемат тежестта на вносните мита и това оскъпява стоката им до степен да е непродаваема.

Една възможност е да докажат, че тяхната стока е под споразумението КУСМА, тоест необлагаема, но това е сложен и скъп процес и не е вариант за повечето. Част от тях вече са хлопнали кепенци или са "замразили" производствата си, докато търсят други пазари.

Когато обаче продаваш на най-близкия си съсед, обикновено логистиката ти и всичко останало е организирано по един доста по-опростен начин, и търсенето на нови клиенти може да бъде наистина сложно, особено ако си малка фирма без маркетингов отдел.

Кратката новина от тази седмица - затварят Duty Free магазините по границата. Щото те стават просто безсмислени с обмитяването, и то какво обмитяване, направо пладнешки грабеж.

И докато Карни прави икономически, военни и всякакви други совалки в Европа, дори утре да сключи всички сделки, пак ще има един период на затягане на коланите. Но, както се утешаваме тука, Канада не е Америка (САЩ). Тоест зле сме, но поне го осъзнаваме и правим нещо по въпроса, колкото и да е сложно. Лактите ги държим горе.

47 беше изчезнал за няколко дни от пред камерите, което за него е почти невъзможно, та предполагаха някакви проблеми със здравето, и даже се почнаха едни медийни спекулации, че ето - може би едва ли не ей сега в този момент го чакат... на едно място.

Мястото се оказа голф игрището, от което тази сутрин изпратиха бодър репортаж: 47 с фланелка "тръмп" и червена шапка МАГА крачи сред охраната си и "случайни" играчи. Както биха казали при нас по шопско: "Тоа щафиняк се лесно не кине!"

Ще доживее до съда, за мъка на Ди Джея и Тийл.

Не съм забравила какво обещах - да пиша за проект 2025 и Протестантство 101 (основна информация). Чета по малко исторически справки, ще почна и да пиша. Търпение.

О, да не забравя добрата новина от днес/вчера - украинците пак думнаха две стратегически нефропреработвателни предприятия на орките. Намаляват им капацитета as we speak, неумолимо.

Слава на Украйна! До перемоги!

