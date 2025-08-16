Дайнов: Предателството се развива в дълбочина, а оранжевият паун бе унизен на собствена територия

Евгений Дайнов 16 август 2025 в 14:05 3046 4
Евгений Дайнов

Снимка Архив
Евгений Дайнов

Предателството се развива в дълбочина. След пелтеченето и унижението на собствена територия, оранжевият паун вече престава да иска примирие, а - преговорен процес за постигането на мир, пише в социалните мрежи проф. Евгений Дайнов по повод срещата на Тръмп и Путин в Аляска.

"Ще рече: Путин все пак го е запокитил в обсъждането на "дълбоките корени на кризата" и на "възстановяване на справедлива система на сигурност". Идеята е това обсъждане никога да не свърши, защото ще се развива на принципа на кукла-матрьошка: във всяка една се крие друга и така до безкрай... Но тъй като оранжевият няма търпение и иска заглавия, той няма да издържи и ще обяви украинците и европейците за виновни, че нещата не вървят", заявява Евгений Дайнов.

Срещата на Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин не завърши със сделка, както бе обещано от американския президент, а с обещание за още преговори. Очаква се на 18 август, понеделник, украинският президент Володимир Зеленски да посети Белия дом за нова среща с Тръмп. При последното си посещение в Овалния кабинет Зеленски бе унизен от Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс и си тръгна по-рано от планираното.

Дайнов: Когато Зеленски видя, че е на гости при мутри в Белия дом, трябваше да смени софтуера

    Sin

    16.08 2025 в 15:34

    Явно издънка. В смисъл Путинистите са играли най-вероятно супер нечестно. Предполагам че да уговорили подписването на нещо и в последния момент са добавили нови искания, неприемливи за никой, които Тръмп по някаква причина не иска да озвучи. Или са му показали нови снимки с Ивана в Москва през 1987 мисля или някой от екипа на Тръмп е издал тактиката в детайли. Ако в близко бъдеще Тръмп уволни или Витков или Хексед, това ще да е. Иначе даже и за тъпанар като Тръмп всичко това изглежда нелогично -
    червен килим, големи делегации и … нищо. Ще разберем в най-скоро време.

    Shylock

    16.08 2025 в 15:23

    lancelot , ма мен!На кое викаш 1ва сила!? Те едни гащи не могат да ушият вече, а им ги правят къде ли не. Дори това което е произведено там е пълно с китайски части....Ако бяха първа сила, тоя ли палячо щяха да изберат...

    lancelot

    16.08 2025 в 14:33

    Не си прав тук. Светът очаква от 1-вата сила да настъпи тъпата сила.
    Както е обещано.
    Нормално е да си изпълниш заканата, иначе олекваш и ставаш за подигравка.

    Незначителен червей

    16.08 2025 в 14:16

    Президента Тръмп е много разтревожен от коментара на Гената и смята да се засрами и да си вземе поука. Защо всички тия анализатори-недоносчета искат да бъдат Сенека. Единия отрасъл по Татово време ,другия по Императорско. Духовна гнус е изобщо да се коментира.

     
