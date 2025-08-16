Дайнов: Предателството се развива в дълбочина, а оранжевият паун бе унизен на собствена територия

Предателството се развива в дълбочина. След пелтеченето и унижението на собствена територия, оранжевият паун вече престава да иска примирие, а - преговорен процес за постигането на мир, пише в социалните мрежи проф. Евгений Дайнов по повод срещата на Тръмп и Путин в Аляска.

"Ще рече: Путин все пак го е запокитил в обсъждането на "дълбоките корени на кризата" и на "възстановяване на справедлива система на сигурност". Идеята е това обсъждане никога да не свърши, защото ще се развива на принципа на кукла-матрьошка: във всяка една се крие друга и така до безкрай... Но тъй като оранжевият няма търпение и иска заглавия, той няма да издържи и ще обяви украинците и европейците за виновни, че нещата не вървят", заявява Евгений Дайнов.

Срещата на Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин не завърши със сделка, както бе обещано от американския президент, а с обещание за още преговори. Очаква се на 18 август, понеделник, украинският президент Володимир Зеленски да посети Белия дом за нова среща с Тръмп. При последното си посещение в Овалния кабинет Зеленски бе унизен от Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс и си тръгна по-рано от планираното.

