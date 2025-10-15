Борис III: Обединител или цар на пропагандата? Спор между Камен Невенкин и Манол Глишев във Фронтова линия

През 1941-1944 г. България сякаш за кратко постига национално обединение. Но какъв е реалният статут на Вардарска и Егейска Македония в този кратък период? Кой упражнява истинската власт там - България или Германия? И как се отнася това към съдбата на македонските евреи, които България не успява да спаси от нацистката машина на смъртта - за разлика от евреите в старите ни граници?

По тези теми Камен Невенкин и Манол Глишев ще разговарят и спорят в днешното издание на "Фронтова линия".

Както винаги, предаването ще започне днес, сряда, в 20 часа. Можете да го проследите в канала на OFFNews - харесайте канала и натиснете камбанката - така ще получите нотификация, за да не го пропуснете.

Идеята за тези предавания се роди на 28 август, когато е годишнината от смъртта на цар Борис. Камен Невенкин, който неведнъж в нашите предавания е споменавал, че цар Борис е по-скоро отрицателен, а не положителен герой, беше възмутен от възторга, с който се споменаваше името на царя. А сред най-възторжените коментатори беше нашият колега Манол Глишев. Тогава решихме, че истината ще се роди в спора между двамата.

Спорът между двамата по темата "Цар Борис III: герой или страхливец" може да видите тук.

Освен Вашите въпроси в живия чат на предаването, и този път очакваме коментари кой от двамата е по-убедителен в аргументацията си.