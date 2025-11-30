Бойко Станкушев: Има масиви с компромати, с които държат прокурори и политици на каишка

С директора на Антикорупционния фонд Бойко Станкушев говорим за състоянието на съдебната система и защо е неефективна тя, за зависимостите, оплели магистрати на всички нива, за генезиса на българската мафия, която си има държава, и какво я прави толкова мощна. Въпроси, които тормозят обществото до степен да излиза по улиците, но да не успява да постигне елементарна справедливост.

Станкушев е категоричен, че съдебната власт освен, че работи все по-зле, от дълго време мина на обратната страна - там, където се фабрикуват недоказани обвинения с лъжесвидетелстване и компромати. Целта е набелязаните да бъдат смачкани и изхвърлени от местата, които заемат. Ако не се вразумят, докато стоят в следствения арест, да бъдат съдени.

Голям срам за правосъдната система в България е, че в някои случаи се излиза с окончателни присъди, които не се опират на никакви доказателства.

По-голямата част от поставените под натиск се пречупват или по странен начин замълчават, казва Станкушев. И дава пример с бившия шеф на митниците Петя Банкова, която след престой в следствието гък не каза. Подобно е и положението с кмета на Варна Благомир Коцев. Така ще бъде до момента на събиране в една точка на усилията и енергия на много голяма част гражданското общество с по-подготвени хора от опозицията, устойчиви в битката с извършващите се свинщини, и нагласите на европейските и атлантическите ни партньори.

По думите на Станкушев на европейските ни партньори вече им е ясно, че Бойко Борисов е част от организираната престъпност в България, но щадейки доброто име на ЕНП, не предприемат действия, които да доведат до отстраняването му и търсенето на отговорност. През Борисов минават всички щения на Делян Пеевски. Директорът на АКФ не знае с какво Пеевски държи лидера на ГЕРБ, но очевидно е, че го държи с нещо, категоричен е той.

Зависимостите са гръбнакът, благодарение на който страната ни е на този хал. Някои са свързани с финансови злоупотреби, други - с позорящи факти, свързани със специфични ориентации например. При разследването на АКФ за Петьо Петров-Пепи Еврото точно с това са се сблъскали от фонда - зависими политици, зависими полицаи, зависими магистрати. Цели фамилии навързани с едничката цел да обслужват един или друг мафиотски проект. Сред тях има членове на семействата на действащи министри и депутати.

Станкушев не е привърженик на тезата за зависимостта между съдебната власт и политиката, защото според него политиката е издигане на определени хора в даден момент. Но те не могат да направят съдебната система зависима, освен ако - и това е дълъг процес, се кадруват послушни и решени безпрекословно да изпълняват всичко, което им се каже срещу съответното възмездяване - дали финансово, дали кариерно. Така в системата се настаняват хора, които не стават за нищо, камо ли за магистрати. В магистратурата има много такива. Съдебната система не иска да работи, защото така й е по-добре - осребряват си статута в една или друга йерархична пирамида, обяснява Бойко Станкушев.

Подобно е и положението с разследващия главния прокурор - когато й (на Даниела Талева) бе дадена тази обител, седмици и месеци нямаше лаптоп, нямаше екип, за да може да не прави нищо. Можела е да протестира срещу това, но не го направи. Намерена е фигура, за която се знае, че няма да помръдне, заключава шефът на АКФ.

Той е категоричен, че има масиви с компромати, грижливо пазени и скъпоструващи, които държат и прокурори, и политици на каишка. Те взаимно се подкрепят и се е стигнало да една грозна симбиотична връзка. Затова и няма как съдебната система да заработи, посочва Станкушев.

Какво се случи след разследванията на АКФ? Стана по-лошо, казва той, защото (магистратите) се втвърдиха и взимаха и взимат контрамерки, така че тази изградена от престъпни елементи крепост да остане непревземаема. Ако някой от тях попадне под ударите на закона, значи е станал ненужен, имането се преразпределя и има повече за останалите, посочва Станкушев.

"Сигурен съм, че никой не търси Пепи Еврото. Сигурен съм, че никой не знае къде е и въобще не се знае дали изобщо е някъде. Може да се окаже, че не съществува. Случаят е аналогичен като този с криптокралицата Ружа Игнатова. Някои завършиха по много по-радикален начин като Нотариуса например", коментира директорът на АКФ.

Корупция в България винаги е имало - едно от наследствата, които сме получили от Османската империя. Тя самата се е крепила на бакшиша, на рушвета. Това се правеше и по времето на социализма. Тази нискоетажна малка корупция послужи по един изключително извратен начин за основа не на злоупотребите с милиарди, а притъпи рефлекса на хората да реагират срещу всички разновидности на корупция. Това е и разликата с всички останали бивши страни от соцлагера.

Страни, които са били част от голяма цивилизована империя, имат друг манталитет. Той се предава - през семейството, дори пред ДНК-то, то се натрупва и не е майтап работата, казва Станкушев.

Генезисът на българската мафия е в дълбините на институциите по време на комунизма до 1989 г. и малко след това, защото никой не ги закачи - у нас нямаше лустрация, никой не тръгна по следите на изнесените пари, никой не се опита да разбере как някои забогатяха светкавично. Начинът, по който ще се развива икономиката на страната, беше предрешен, е категоричен той.

На въпрос дали генезисът на българската мафия не се крие в бившата Държавна сигурност Бойко Станкушев отговаря:

"Тук не става дума за определена династии. Става дума за хора, които са били интегрирани в тези проекти, които доведоха до създаването на една мегамафия, и те се самозащитават, дори да нямат нищо общо в хора от миналото. Просто са позиционирани, някои - дори са израснали в структурите, благодарение на таланта си, на това да се самообразоват. Ти никога доброволно няма да се откажат от това, което имаш, защото дълги години си посветил на него. Дори утре да осъмнем без Бойко Борисов, Делян Пеевски и пр., това средно ниво на българското чиновничество в различните власти и институции ще продължава да се защитава. Това много трудно ще бъде разбито от когото и да било, защото се самовъзпроизвежда и самоуправлява."

Българинът е овчедушен, били сме втора категория хора в една империя, която е изключително ретроградна.



