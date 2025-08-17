Белград се превърна в Бейрут, криза и хаос завладяха Сърбия

Няма вече илюзии - Сърбия навлезе в драматична криза и хаос по-големи дори и от тези през 90-те години на миналия век.

Не бих направила това екстремно определение, ако не бях го чула по една от любимите телевизии на сръбския президент Александър Вучич, за която той по всяко време на денонощието е готов да даде интервю.

"Белград е Бейрут, имаме Бейрут в Белград", хистерично викаше новинарят от мястото на събитието - една от белградските улици, по време на гражданските протести и сблъсъците с полицията.

Ако Вучич вярва на тази телевизия, защо да не повярвам и аз? Още повече, че Сърбия е отровена буквално от проправителствените медии с прогнозите, че протестиращите граждани и студенти искат "да предизвикат гражданска война", че те са "терористи, фашисти, шпиони и усташи", и че за "разрушаването и дестабилизацията на Сърбия Западът е хвърлил милиони евро", а събития в държавата са типичен "пример за цветна революция".

За това Вучич и пише книга, учебник, от който глобално целият свят ще се учи как да я познае и потуши, но засега няма време, събитията в Сърбия са толкова бурни и непредвидими, че застрашават не само нея, но и мира и стабилността в целия регион.

Няма вече илюзии - Сърбия навлезе в драматична криза и хаос по-големи дори и от тези през 90-те години на миналия век. Студентското недоволство преля в гражданско неподчинение сякаш Сърбия се събуди от близо 14-годишния сън на апатия и примирение от времето на Вучич, и вече търси някакъв нов път, колкото и той да изглежда недостижим и неизвестен в този момент.

1. Времето за компромис и преговори е изтекло, сега на улиците и на протестите се търси невъзможно решение, Сърбия е разделена, объркана и бунтовна, но всички тук са наясно, че след уличните битки, репресиите, полицията, арестите и омразата идва периодът на отрезвяване, в който силите трябва да се премерят не на барикадите, а на избори.

Вучич обаче не иска сега предсрочни избори - той сякаш вярва, че всичко може да бъде както преди 10 месеца - преди началото на студентските протести след падането на козирката на гарата в Нови Сад и нелепата смърт на 16 души, за които бе доказано, че са в резултат на корупционни схеми и безхаберие на властта.

Вучич сякаш не разбира, че не може да държи властта с насилието на полицията, която хвърля невероятни усилия да защити офисите на неговата партия и се превръща в партиен инструмент. От друга страна, гражданските и студентските протести навлязоха в нова фаза, в която демонстрантите след насъбралото се недоволство виждат в лицето на полицаите репресивния апарат на властта, искаща да сложи белезници на всички, които са против нея.

Вучич вече е изчерпал всички теми и обещания, но въпреки всичко заявява, че държавата ще възстанови всичко, разрушено от демонстрантите от последните безредици, и всички, които са участвали в палежите, ще бъдат наказани. Единственото хубаво нещо е - твърди той, че всички маски са паднали и хората са видели, че протестиращите няма какво да предложат.

Трагичното е, че е паднала и маската и на режима, и общонародното недоволство ескалира, протестите сигурно няма да спрат заради явните драматични сцени на арести, побои, употреба на прекомерна полицейска сила, провокатори и тайни агенти, заплахи.

Анализаторите коментират, че в поведението на властите в Белград през изминалите дни, седмици и месеци могат да се разпознаят модели за стабилизиране на автократията след масови протести в Русия, Беларус, Грузия и отчасти в Турция.

Какво ще бъде развитието на кризата в Сърбия е трудно да се прогнозира. Вучич е категоричен, че гражданска война в Сърбия няма да има. Остават вариантите за обявяване на извънредно положение и/или предсрочни избори. Ако властите увеличат градуса на насилието и полицейския терор, Сърбия може да я очаква опасно нажежена политическа есен.

Вучич сега разчита на своите верни сподвижници в партията, армията и полицията, както и на т.нар. "специални части Кобра", сигурно ще направи болезнени и драстични промени в правителството и службите за сигурност.

И разчита, че както досега Европейският съюз няма да реагира остро на случващото се в Сърбия, а по-скоро декларативно ще го смъмри.

Поне засега, Сърбия се върти в омагьосания кръг на насилие и неизвестност, и ако не проговорят разумът и толерантността, Белград може наистина да се превърне в европейски Бейрут.

Б. ред. - Статията е на Ели Юрукова, кореспондент на БГНЕС в Белград.