Балканите се връщат в 90-те! Николай Кръстев гост на Камен Невенкин във Фронтова линия

Журналистът от БНТ Николай Кръстев гостува днес на Камен Невенкин в предаването Фронтова линия.
Кръстев от много години следи новините на Балканите, бил е кореспондент в няколко балкански страни и безброй пъти сме слушали неговите репортажи от горещите точки в съседните ни страни.
С него ще обсъдим новите съюзи, които възникват пред очите ни - Сърбия и Унгария, които изглежда са придърпали към себе си Македония от една страна, а от друго - Хърватия, Албания и Косово, които изглежда се стремят да привлекат България. Ще говорим за напрежението в Босна и Херцеговина и затова има ли опасност от нова война там, особено на фона на псе по-силните заявления, че Република Сръбска (в състава на БиХ) иска да се присъедини към Сърбия.
Балканите се връщат в 90-те, каза Николай Кръстев в предварителния ни разговор.
Предаването започва в 20 часа.
Владимир Йончев
Владимир Йончев е главен редактор на OFFNews. Завършил е НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ" и специалност философия в СУ "Св. Климент Охридски". Работил е във вестниците "Новинар", "Стандарт", "Телеграф" и "Македония". Носител на наградата "Черноризец Храбър" за журналистическо разследване.