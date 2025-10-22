Балканите се връщат в 90-те! Николай Кръстев гост на Камен Невенкин във Фронтова линия

Журналистът от БНТ Николай Кръстев гостува днес на Камен Невенкин в предаването Фронтова линия.

Кръстев от много години следи новините на Балканите, бил е кореспондент в няколко балкански страни и безброй пъти сме слушали неговите репортажи от горещите точки в съседните ни страни.

С него ще обсъдим новите съюзи, които възникват пред очите ни - Сърбия и Унгария, които изглежда са придърпали към себе си Македония от една страна, а от друго - Хърватия, Албания и Косово, които изглежда се стремят да привлекат България. Ще говорим за напрежението в Босна и Херцеговина и затова има ли опасност от нова война там, особено на фона на псе по-силните заявления, че Република Сръбска (в състава на БиХ) иска да се присъедини към Сърбия.

Балканите се връщат в 90-те, каза Николай Кръстев в предварителния ни разговор.

Предаването започва в 20 часа.

Очакваме Вашите въпроси в нашия чат на живо по време на предаването ни.