Аляска 2025 е по-лоша от Мюнхен 1938

В един много кратък разказ:

Не знам дали в историята на САЩ е имало президент, който да опозори Америка толкова, колкото Тръмп. За съжаление той изглежда и се държи като самоуверен нарцистичен идиот. Очевидно това вече може да се приеме в медицинския смисъл на думата. Разбираемо е, американският президент вече е на възраст, както и тези 4 години безкрайна борба. Това е стрес, наказателни дела, банкрути и т. н. Но това не може да бъде оправдано - той е президент на велика държава и има огромна власт по света.

Но това, което наистина не разбирам, е ролята на членовете на неговия екип. До вчера много от тях изглеждаха доста разумни и добре образовани хора с нормални възгледи и принципи. Днес, уви, приличат на конспиратори и клоуни на международната арена, отдаващи се на капризите и глупостите на шефа си и излагащи глупостта му за голяма мъдрост. Не може да не разберат, че провалят държавата си.

Какво им се случи, защо станаха други хора, обслужващи глупави политически грешки, историческа безотговорност, срамно съглашателство! Не виждат ли, че Тръмп е само нарцистичен глупак, унищожаващ преди всичко самите Съединени щати? Унижаваме и засрамваме тази велика страна и нейните 350 милиона души? Как е възможно това?

И аз не разбирам напълно американското общество и политически институции. Къде е ролята на Конгреса и Сената, водещите политици в страната, в която се възхваляват механизмите за сдържане и противотежест, къде е политическата мъдрост и отговорност на водещите политически партии, независимостта на съдилищата, свободата на гражданското общество и ролята на независимите медии?

Позволено ли е на Тръмп да унищожи Америка? Да провокираш още една световна война? Според мен Тръмп е по-лош от Чембърлейн. Той поне тогава, през 1938 г. в Мюнхен, не знаеше, че умиротворението и помиряването на агресора ще доведе до ужасна световна война и 110 милиона жертви. Тръмп вече го знае или поне би трябвало да го знае.

С една дума станахме свидетели на страшния световен позор и легитимизация на военнопрестъпника и кървав диктатор Путин на американска земя. Това са акцентите на Анкоридж през 2025 г.

Б. ред. - Генадий Гудков е бивш депутат в Държавната дума на Руската федерация. Обявен е от Кремъл за чуждестранен агент и за терорист. Коментара му препечатваме от профила му във фейсбук.