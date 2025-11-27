5 причини, поради които Украйна ще продължи да се бори, дори ако Тръмп оттегли подкрепата си

Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп шокира европейските столици с необичаен ултиматум към Киев: приемете изненадващия проект на Вашингтон за прекратяване на войната в Украйна или рискувате да загубите американските оръжия и разузнавателна информация.

Оттогава планът беше променен с участието на Украйна и Европа, за да не бъде толкова явно проруски, но заплахата все още виси над Киев, пише POLITICO.

Това повдига два въпроса: дали Европа има капацитет да се намеси безпроблемно и да замести оръжията, предоставени от САЩ, и дали Украйна може да продължи да се бори без американски оръжия. Кратките отговори са: и да, и не.

Дългият отговор се крие в пет ключови въпроса, произтичащи от ултиматума на Тръмп, и какво означават те за военните усилия на Украйна.

1. Може ли Европа просто да замести Съединените щати?

Не, не в краткосрочен план и не на нивото, от което Украйна се нуждае.

Кристиан Мьолинг, старши съветник в Европейския политически център, заяви, че Европа може да подкрепи Украйна без САЩ, но при „по-голям риск“. Всичко, което Вашингтон спре да предоставя, ще трябва да бъде „компенсирано чрез загуби или чрез промяна в начина, по който Украйна воюва“. И дори тогава, достигането на сегашното ниво на подкрепа „едва ли е възможно“.

Европа доставя на Украйна муниции, танкове, изтребители и много други неща, но оръжията на САЩ все още са от жизненоважно значение.

Най-критичната празнина е в областта на противовъздушната и противоракетната отбрана. Голяма част от способността на Украйна да спре руските балистични ракети се основава на американските системи „Пейтриът“ и техните ракети PAC-3, които се произвеждат единствено в САЩ.

„Бих искал да кажа, че можем да се справим без САЩ... но само за известно време“, заяви Микола Биелисков, научен сътрудник в Украинския национален институт за стратегически изследвания. „Само САЩ могат да произвеждат ракети-прехватчи PAC-3 MSE.“

Държавният департамент на САЩ одобри този месец продажбата на противоракетни системи "Пейтриът" на Украйна на стойност 105 милиона долара. Европа доставя на Украйна френско-италианската система за противовъздушна отбрана SAMP/T, която има сходни възможности с "Пейтриът". Киев ще получи модернизираната система SAMP/NG през следващата година, но с Кремъл, който почти всеки ден нанася опустошителни удари срещу украински градове, Украйна се нуждае от всяка система, която може да получи.

2. Колко важно е споделянето на разузнавателна информация?

Мьолинг отбеляза, че за ранното откриване на приближаващи се ракети Украйна разчита на гъстата мрежа от сателити и сензори на САЩ, която Европа просто не притежава. Европейските ресурси биха могли да помогнат „за запълване на празнините“, но „никога няма да бъдат толкова добри“.

Тръмп временно спря споделянето на разузнавателна информация с Украйна през март в по-ранен опит да принуди Киев да седне на масата за преговори.

Украйна има достъп до шпионски сателити благодарение на финландската космическа компания ICEYE, а Европа разполага със собствени разузнавателни способности, но не от същия калибър като тези на САЩ.

Без помощта на САЩ както откриването на руски атаки, така и подготовката на контраатаки, като удари по руски противовъздушни батареи и рафинерии, биха били по-трудни.

„Без помощта на САЩ нашата способност да нанасяме удари с голям обсег по Русия ще бъде значително намалена. Това ще бъде много трудно за нас. Но мога с гордост да кажа, че всички ние сме изминали дълъг път и няма да загубим тази способност“, заяви украински войник от Силите за безпилотни системи на страната с позивна Линч на конференция в Киев в петък.

Ако САЩ спрат да споделят разузнавателна информация, това „всъщност ще доведе до повече смъртни случаи сред украинците“, заяви Максим Скрипченко, президент на Центъра за трансатлантически диалог в Киев.

С течение на времето Европа би могла да построи повече сателити и разузнавателни самолети. Но само за да постигне целите си за капацитет, на европейските държави ще са необходими години, да не говорим за помощта за Украйна.

3. Не харчи ли Европа вече повече от САЩ?

В момента Европа харчи значително повече от САЩ за Украйна, но това не означава, че е лидер.

Данните на Института в Кил показват, че от 2022 до 2024 г. Вашингтон и Европа са имали приблизително еднакви средни месечни военни ангажименти към Киев. Когато Тръмп встъпи в длъжност, това се промени драстично: месечната военна помощ от САЩ спадна почти до нулата, докато европейските правителства я увеличиха до почти 4 милиарда евро месечно през първата половина на годината и, дори след спад, през лятото все още предоставяха няколко пъти повече от САЩ.

Вместо да дава оръжия, САЩ ги продава – и кара съюзниците си да плащат сметката съгласно Приоритетния списък с изисквания на Украйна.

PURL е списък с покупки, съгласуван с НАТО, според който европейските правителства превеждат пари директно на американски отбранителни компании за оръжия, които Украйна не може да получи от другаде. Това е начин да се гарантира, че важни американски оръжия продължават да постъпват в Украйна — и политически средство да се попречи на Тръмп да изостави Киев.

„Американците продават на Украйна нещо, което е невъзможно да се замести“, каза Скрипченко, като изтъкна, че американската индустрия се нуждае от европейския пазар и ще иска да продължи да продава "Пейтриът" и други уникални системи.

Но това не дава на Европа реален контрол. Мьолинг каза, че по-сериозният проблем е, че Вашингтон вече не третира отбранителните споразумения като надеждни договори. Той твърди, че САЩ „все повече се държат като партньор, който се чувства свободен да пренаписва условията, когато политическото му настроение се промени“, оставяйки европейците незащитени.

4. Наистина ли САЩ ще спрат да продават оръжие на Украйна?

Скрипченко твърди, че търговската логика не позволява пълно спиране; PURL има обещания за 3,5 милиарда долара, а това са много пари, от които американските отбранителни компании не биха се отказали. „Не мисля, че САЩ ще спрат да ни продават оръжия на европейска цена“, каза той.

Мьолинг обаче предупреди, че политическата власт надделява над търговските стимули.

„Американското правителство може да спре износа с едно единствено решение“, каза той, като се позова на случаи, в които администрацията на Тръмп е спирала доставки или споделяне на разузнавателна информация в миналото.

Ако пожелае, Вашингтон може да блокира или замрази реекспортирането или да забави доставките, за да окаже натиск върху Киев или Европа.

Такова вече е настроението във Вашингтон.

„Президентът Тръмп спря финансирането на тази война, но Съединените щати все още изпращат или продават голямо количество оръжия на НАТО. Не можем да го правим вечно“, заяви прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит пред Fox News .

5. Може ли Украйна да продължи да се бори без Съединените щати?

Украйна може да продължи да се бори, но войната веднага ще навлезе в много по-уязвима и непредсказуема фаза.

Русия губи хиляди мъже седмично в бавната си офанзива, а украинската армия успява да нанесе тежки загуби благодарение на дроновата си технология и увеличеното количество артилерийски снаряди, с които разполага.

В момента Украйна има една от най-големите отбранителни индустрии в Европа, произвеждаща свои собствени дронове, ракети със среден и голям обсег, артилерийски системи и муниции. Украинският президент Володимир Зеленски заяви миналия месец, че страната в момента произвежда около 60% от необходимото за фронта.

„За три години превърнахме един малък сектор в динамична индустрия, която се превърна в основата на нашата отбранителна способност“, заяви заместник-министърът на отбраната Хана Гвоздиар.

Не всички от тези липсващи 40% идват от САЩ, но достатъчно, че без тях способността на Украйна да води война би била засегната. Въпреки че произвежда евтини противодронни системи, Украйна все още няма възможност да прихваща балистични ракети. И за да поддържа темпото, Киев се нуждае от партньори, които да продължат да финансират вътрешния й отбранителен сектор.

„Подкрепата от партньорите е от решаващо значение за индустрията, за да поддържаме темпото и да разширяваме капацитета си“, каза Гвоздиар.

Мьолинг също предупреди, че загубата на подкрепата на САЩ ще принуди Киев да импровизира, което ще струва човешки животи. Украйна може да продължи да се бори, каза той, но само като поеме „по-голям риск“ и коригира тактиката си по начини, които водят до по-високи разходи.

Устойчивостта на Украйна обаче не е под съмнение. Скрипченко посочи как Украйна е продължила да се бори дори по време на сериозен недостиг на противовъздушни ракети, муниции и други оръжия и въпреки продължителните руски ракетни, бомбени и дронови атаки.

Страната „не се е предала и не е паднала“, каза той, което е знак, че украинските сили ще продължат да се съпротивляват, дори ако Тръмп се оттегли.