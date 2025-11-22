Ексклузивно Зеленски потвърди, че преговорите започват утре в Швейцария

28-точковият план за Украйна вероятно е писан на руски

OFFNews 22 ноември 2025 в 19:07 1915 4
Кирил Дмитриев

Снимка Getty Images

Пратеникът на Владимир Путин Кирил Дмитриев

„Мирното предложение” на САЩ за Украйна вероятно включва руски изрази, което повдига въпроси за авторството на текста, пише в анализ на текста авторът Люк Хардинг за британския в. "Гардиън".

Някои от изразите в „мирното предложение” на САЩ за Украйна изглежда са били написани първоначално на руски език. На няколко места езикът би бил подходящ на руски, но изглежда доста странен на английски, посочва авторът.

''Сигурно е получил това от К.'' Уиткоф се обърка и издаде, че планът за мир в Украйна е писан с Русия. Третата точка от 28-точковия план гласи: „Очаква се Русия да не напада съседните страни, а НАТО да не се разширява повече.“

„Очаква се“ (в английския вариант It is expected) е тромава пасивна конструкция на английски език. Руската версия – ожидается – има повече смисъл и е позната глаголна форма.

Други руски изрази, които изглежда са се промъкнали в текста, включват неоднозначности (двусмислия) и „закрепить“ (да се закрепи).

Белият дом потвърди, че Кирил Дмитриев, пратеникът на Владимир Путин, е написал предложението заедно със специалния представител на Доналд Тръмп Стив Уиткоф. Двамата са изработили текста по време на среща в Маями.

Украйна и нейните европейски партньори са били изключени от процеса на изготвяне на проекта, припомня "Гардиън".

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3537

    4

    Деспин Митрев

    22.11 2025 в 20:50

    -0
    +16
    Спомням си едно изявление на едно благоевградско лайно, беше пуснало прокламация в защита на премудрий путин на български и руски. Българският текст беше смешен. НО: подобна гняс беше пуснал и един френски лумпен - на френски и руски. Е руските варианти съвпадаха!!! Беше във връзка с окупацията на Крим. Та ЦРУ да не мляскат, ами ако трябва карканото и каньец фильма...

    2970

    3

    Джендо Джедев

    22.11 2025 в 19:33

    -0
    +0
    А бе, Конския и Гравицапата (ако някой от пишещите в сий форум си спомня шедьовъра "Кин-Дза-Дза") нещо са се умълчали напоследък. Що така? ;)

    2970

    2

    Джендо Джедев

    22.11 2025 в 19:32

    -0
    +4
    jdravun,

    Право в десетката! Но с 50% участие на Калигула.

    15

    1

    jdravun

    22.11 2025 в 19:25

    -0
    +6
    тръмп=нерон

     
    X

    Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев