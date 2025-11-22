28-точковият план за Украйна вероятно е писан на руски

„Мирното предложение” на САЩ за Украйна вероятно включва руски изрази, което повдига въпроси за авторството на текста, пише в анализ на текста авторът Люк Хардинг за британския в. "Гардиън".

Някои от изразите в „мирното предложение” на САЩ за Украйна изглежда са били написани първоначално на руски език. На няколко места езикът би бил подходящ на руски, но изглежда доста странен на английски, посочва авторът.

''Сигурно е получил това от К.'' Уиткоф се обърка и издаде, че планът за мир в Украйна е писан с Русия. Третата точка от 28-точковия план гласи: „Очаква се Русия да не напада съседните страни, а НАТО да не се разширява повече.“

„Очаква се“ (в английския вариант It is expected) е тромава пасивна конструкция на английски език. Руската версия – ожидается – има повече смисъл и е позната глаголна форма.

Други руски изрази, които изглежда са се промъкнали в текста, включват неоднозначности (двусмислия) и „закрепить“ (да се закрепи).

Белият дом потвърди, че Кирил Дмитриев, пратеникът на Владимир Путин, е написал предложението заедно със специалния представител на Доналд Тръмп Стив Уиткоф. Двамата са изработили текста по време на среща в Маями.

Украйна и нейните европейски партньори са били изключени от процеса на изготвяне на проекта, припомня "Гардиън".