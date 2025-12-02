Коледната елха на Пеевски в парламента е най-голяма и само под нея има подаръци (видео)

На фона на мащабния протест пред сградата на бившия Партиен дом снощи пред кабинетите в парламента бяха поставени коледни елхи с украса.

Снощи депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Елисавета Белобрадова публикува видео от парламента, заснето по време на протеста. Към 8:30 часа вечерта тя се е върнала, за да вземе чантата си, при което установила, че както е по традиция в парламента на 1 декември - от администрацията са извадили коледната украса.

Тази година обаче има любопитен елемент: единственото дръвче с подаръци отдолу - случайно или не - е това пред прословутия кабинет 222А на председателя на групата на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Днес обаче от администрацията на НС са поправили "грешката" и тук-таме под други елхи вече има подаръци, съобщава Белобрадова с ново видео: