Коледната елха на Пеевски в парламента е най-голяма и само под нея има подаръци (видео)

Днес от администрацията на НС са сложили подаръци и под други елхи - след видео на Елисавета Белобрадова

OFFNews 02 декември 2025 в 16:10 4179 5
Снимка Letiashtata Kozzila Erato
На фона на мащабния протест пред сградата на бившия Партиен дом снощи пред кабинетите в парламента бяха поставени коледни елхи с украса. 

Снощи депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Елисавета Белобрадова публикува видео от парламента, заснето по време на протеста. Към 8:30 часа вечерта тя се е върнала, за да вземе чантата си, при което установила, че както е по традиция в парламента на 1 декември - от администрацията са извадили коледната украса. 

Тази година обаче има любопитен елемент: единственото дръвче с подаръци отдолу - случайно или не - е това пред прословутия кабинет 222А на председателя на групата на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. 

Днес обаче от администрацията на НС са поправили "грешката" и тук-таме под други елхи вече има подаръци, съобщава Белобрадова с ново видео:

    pr07ecH70r

    02.12 2025 в 18:05

    подаръци има и в джобчетата на всеки безмозъчен милиционер от МВР (Министерство на Венерическите Работи), в джобчетата на всички дребни и едри мошенници, крадци и бабаити дето работят за Шопара, има и в джобчетата на разни калинки на по-специални позиции в администрацията и да не забравяме, най-вече в джобчето което се запълва след изпускането на горе-посочените от вашите пари - на дебелия Шопар.

    Октим

    02.12 2025 в 17:55

    Прасеевский заслужава само една машина-трион за разфасоване на свинско месо!!!

    Джендо Джедев

    02.12 2025 в 16:47

    Булгур, помия от стола и тиква? Oh, wait, той тиквата си хапва вече. Банкянски сорт!

    3153

    2

    user4eto

    02.12 2025 в 16:46

    Да му пратим подаръци и ние?

    Niko Kolev

    02.12 2025 в 16:30

    Само под елхата пред 222А е по-реалистично и близо до истината.
     