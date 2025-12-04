Кметът на ''Изгрев'' обяви, че преборил боклучената криза. Посреща камиони с фойерверк (ВИДЕО)

Кметът на столичния район "Изгрев" Делян Георгиев обяви, че въпреки изтеклия договор за сметосъбирането, криза с боклука в неговия район няма да има.

"В тази трудна ситуация, успях на базата на лични контакти и много усилия, да подсигуря дори повече от нужната ни специализирана техника, което граничеше с невъзможното. Корпоративният интерес направи така, че изведнъж от пазара “изчезнаха” камиони, снегорини и т.н., а колеги кметове един по един отказваха съдействие от страх и притеснения", обяви вчера кметът. Георгиев публикува видео на строената на улицата почистваща техника, която бе официално открита под аплодисменти и фойерверк.

Върху камионите са опънати големи транспаранти с надпис "Изгрев може".

В район "Изгрев" влизат кварталите "Изток", "Изгрев"'и "Дианабад".