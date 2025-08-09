Кладенецът на изкуплението

В София, по време на османското владичество, в прашна уличка до Баши чаршия, стоеше двуетажен стар хан с белосана с вар ограда и избелели от слънцето стълби. Под тежестта на годините скърцащите дървени стълби всеки момент можеше да рухнат, когато гостите на хана се качваха с чувалите си багаж, за да се настанят в малките стаи. Отзад имаше двор, пълен със забравени предмети на многото пътешественици, идващи отдалеч. Ханджията Кемал всяка сутрин намираше по нещо изоставено или забравено в стаите и го трупаше едно върху друго в двора.

„Все някой ден човекът ще мине пак оттук, ще си го познае и ще му го дам“, мислеше си Кемал, докато подреждаше вещите в градината.

Пред хана имаше кладенец, камъните му изглеждаха като част от земята. Те бяха излъскани от ръцете на поколения, които вадеха вода от него. Местните вярваха, че водата му носи късмет и чудеса. Хората шепнеха, че водата на кладенеца е чудодейна - гневът на лошите хора се топеше като восък, алчността се превръщаше в щедрост, а натрупаната вина се измиваше от водата на кладенеца, като прахта по камъните от летен дъжд.

Кладенецът беше и мълчалив строг съдия за тези, които търсеха само изгода. Той беше нещо повече от обикновена дупка, иззидана с речен камък, с течаща отдолу подземна вода. Беше съдник и спасител на душите на хората, преминавали през този площад още от римски времена.

Ханът и кладенецът бяха място за срещи – местни и пътуващи търговци, занаятчии и пътници спираха там, а вятърът разнасяше историите им заедно с дима от наргилетата, които пушеха в околните кафенета.

Това място беше сърцето на Сердика. Тесните улички пулсираха с виковете на търговците. Уханието на кафе от медните джезвета в кафенетата се смесваше с мириса на печен симит* от пекарната на Бурхан и с миризмата от прахта, вдигаща се до небесата от преминаващите каруци и конници.

Марко Душков беше родом от Княжево, но от години обитаваше първия етаж на къща от близката еврейска махала. Беше спечелил стаичките при облог с един пияница евреин, който загуби всичкото си имущество преди да умре. И така Марко от село Княжево стана комшия на родата му и делеше двора с останалите.

Един ден, докато сменяше две изгнили дъски на пода в кухничката, забеляза глинен капак. След малко копаене се показа керамичен съд, който бе пълен със стари римски златни и сребърни монети.

„Виж го ти този пропаднал пияница, все пак е имал пари да купи цялата махала, а умря в мизерия“, помисли си Марко, броейки наум колко стока може да купи за тези пари.

„Все пак златото си е злато“, каза си мъжът, докато старателно укриваше гърнето в една от нишите на стената до кухнята. После я зазида с дебел пласт кал и глина. Накрая закачи над петното мазилка една сламена кошница, за да прикрие всичко.

„Сега нямам какво да ги правя тези монети, но със сигурност ще потрябват някой ден“, реши той.

Вече беше на четиридесет и пет години, дребен, плешив, с тънка прошарена брада и искрящи очи. Продаваше в магазинчето си билки за лечение на всякакви болежки, подправки, а вечер, като се прибереше в дома си, закачените на пирона дрехи миришеха на анасон и карамфил. Ароматът носеше и някакъв блед спомен за Солун – град, в който дядо му, старият княжевски свещеник, беше служил дълги години.

С годините, Марко беше станал хитър като евреите, сред които живееше, и сладкодумен като дядо си. Спокойно можеше да ти продаде гърненце пчелен мед, сякаш Господ го подаваше с десницата си от небето с благословия. Но зад усмивката му се криеше нерадостна съдба - жена му Мария беше умряла от треска преди десет години. Въпреки тесните връзки с билкари и източни търговци, които го зареждаха със стока, Марко не успя да намери и грам хинин и тя си отиде от този свят. А синът им Янко, още на осемнадесет години беше избягал с някакъв керван, тръгнал за Цариград, оставяйки подире си само един ред в кратко писмо: „Татко, прости ми, не мога да живея в твоята сянка. Сбогом.“

От този момент Марко носеше вината си на непрокопсан баща, лош търговец и клет вдовец. Проклятието да е сам му тежеше, душеше го, като огромен камък на шията.

Вечерите, когато чаршията в Сердика заспиваше, той шепнеше молитви, наизустени от дядо му – свещеника. Но думите звучаха напразно и сякаш бяха кухи - Бог отдавна го беше изоставил. Той силно вярваше на наученото от дядо си, но не беше убеден, че изобщо някога е бил или ще стане праведен, а това го тормозеше до смърт.

Изтерзаният Марко Душков стоеше сред бурканите с подправки от сутрин до вечер, продаваше стоката си и поглеждаше кладенеца през прозореца. Никак не вярваше в легендите за него, но усещаше, че кладенецът го търси за възмездие.

Понякога нощем сънуваше дядо си с лице от иконата на Исус Христос, сложена в нишата до зазиданото римско злато. В съня му дядото свещеник стоеше до кладенеца, гледаше го укорително с очите на Христос, и питаше осъдително:

- Къде беше ти, Марко, когато Янко имаше нужда от теб?

Марко се събуждаше потен и изтръпнал, в устата си усещаше сухота сякаш беше изял половин чувал морска сол. Струваше му се, че един ден кладенецът ще му каже истината – как вината му е по-голяма от загубата на сина и жена му, че именно той е този, който е прогонил детето си.

Една сутрин Марко намери писмо, пъхнато под вратата на магазинчето - мърляво, с размазан восък. Почеркът беше на сина му Янко.

„Татко, в Цариград съм. Дължа пари на могъщ търговец. Ако не платя до края на другия месец, ще ме хвърлят в тъмница. Помогни! Прати парите до старата поща в Еминьоню.“

Марко прочете бележката няколко пъти и я притисна до гърдите си, сякаш можеше да скрие срама от всички. Нямаше пари, които да изпрати, магазинчето с подправки и лечебни билки едва го хранеше. Сърцето му се разкъса от истината – Янко беше жив, но в беда. Марко се сети за римското злато и реши как да спаси сина си.

-------

Янко беше на двадесет. Пътувайки за далечния Цариград той се беше присъединил към търговци на кожи, търсейки бъдещ живот и богатство. Намери само дългове и разочарование. Избяга от Сердика, защото не можеше да понесе характера на баща си с неговите вечни и напразни молитви към Бога, с неговата мъка, очаквания. Този живот направо го задушаваше. Янко искаше да бъде свободен като птица. Но след време свободата се оказа мираж в пустиня. Той пишеше писмото до баща си с трепереща ръка, не защото дължеше пари на някого, а защото искаше да види дали Марко ще го спаси – най-вече дали баща му все още го обича и не го е погребал в мислите си. Лъжата беше неговото оръжие да разбере истината.

Янко всяка вечер сънуваше кладенеца в Сердика – водата в кофата беше като огледало, в което виждаше лицето на баща си Марко. „Защо ме изостави? “- питаше го надвиснал в сънищата му. Янко се събуждаше, шепнейки дългите и безполезни молитви на баща си. Думите, изречени насън, звучаха като обвинение. Знаеше, че един ден трябва да се върне в Сердика, но страхът го държеше надалеч – страх, че баща му вече го е забравил и ще го отблъсне. Страх, че кладенецът ще разкрие лъжата му.

-----

Същата вечер, след като получи писмото от Янко, Марко стоеше пред нишата в кухнята си. Откачи кошницата, зад която беше нишата със златото. Разчупи мазилката с чук, като че ли разбиваше собствената си мъка. Гърнето се разпадна на късове, а златните и сребърни монети се търкулиха по стаята, блестящи като светулки в полето.

„Златото си е злато“, мислеше си Марко Душков, зазиждайки го преди години. Сега думите на дядо му проехтяха в главата му: „Богатството е пепел, ако не служи на Бога и на хората.“

Марко събра монетите и седна на пода, а в съзнанието му се появи образът на кладенеца – тъмен, мълчалив. Той си спомни легендата, за водата, която измиваше вината само на хората с чисти сърца.

„Аз нямам чисто сърце - помисли си Марко - Продадох много подправки и билки с благословия за здраве, но не можах да задържа сина си. Трябва да сменя старото злато за нови жълтици. Трябва да побързам!“

В този миг осъзна, че писмото на Янко беше не само зов за помощ, а втори шанс. Той реши да направи нещо, което чаршията никога нямаше да забрави.

На следващата сутрин, преди слънцето да изгрее над Баши чаршия, Марко побра парите в кесия и отиде при кладенеца. Там стоеше Кемал, ранобудният ханджия, който тъкмо вадеше кофа вода, за да напои магаретата си.

- Кемале - каза Марко, а гласът му трепереше като струна на цитра - Това злато не е мое. То е на кладенеца. Ще го дам, за да спася сина си, който е в беда, но само ако вие търговците от чаршията ми помогнете.

Кемал, чиито очи светеха от любопитство попита:

- Какво искаш, Марко ефенди? Да продадем златото ли?

Марко поклати глава:

- Не. Ще го раздадем на търговците. Има и такива, които дължат пари на хазната. Но ще е при условие, че всеки, който вземе от мен монета, ще пие от кладенеца и ще обещае да върне доброто. Златото ще спаси моя Янко, но кладенецът ще спаси и нас - добави Марко и показа монетите на ханджията.

Кемал, който обичаше легендите повече от златото, бързо се съгласи.

По-късно Марко събра пред кладенеца търговците от чаршията. Дойде и стария богаташ Исак, който продаваше платове от 50 години, пристигнаха и златарите, водени от арменеца Арам, по-богат от Крез. Дойде дори вдовицата на кошничаря - Сара, която едва свързваше двата края с плетенето на дамаджани. Пред кладенеца Марко вдигна торбата с монетите и каза на всички:

- Това злато е за онези, които вярват в кладенеца. Вземете монета, пийте от водата и ми помогнете да спася сина си. Но не забравяйте – кладенецът чете в сърцата и вижда щедростта ви.

Всеки взе монета, пи от кладенеца вода и даде пари от кесията си в замяна. Най-много даде Бурхан, а Исак остави цели десет златни меджидии. Накрая мина Сара и отдели дребни пари от залъка си.

Златото се струпа в торбата на Марко. До вечерта той събра достатъчно, за да изпрати пари в Цариград. От следващия ден чаршията заживя още по-сплотено от всякога.

……..

Янко се завърна два дни преди Рамазан. Спря пред магазина на баща си, измършавял, с хлътнали очи и дрипави дрехи. Подаде на баща си кесията с пари – същите, които бяха получени, за да върне дълга си в Цариград.

- Татко … излъгах те с тия пусти пари, прости ми. Исках да видя дали наистина ще ме спасиш – каза той и прегърна баща си.

Марко го погледна, сякаш някой го беше ударил в гърдите.

- Янко, нека златото остане за теб, не ми трябва. Това, което ти пратих, не беше мое. Чаршията го даде. Кладенецът го даде.

Янко сведе очи. Баща му го хвана за ръка и го заведе до кладенеца.

- Я сега пий. Пий ти казвам! - нареди той - Ако водата не измие лъжата ти, нищо няма да я измие.

Янко пи, а водата беше студена и режеща като истината. Той видя в отражението си не себе си, а лицето на майка си Мария, която го гледаше с любов и с малко укор.

- Прости ми, татко - прошепна той, а сълзите му капеха в кофата с кладенчовата вода. Марко го прегърна. Водата беше измила вината и на двамата. Чаршията, която ги гледаше, зашепна, че кладенецът е благословил Марко и Янко. Така си беше.

……

Мина време, Марко си отиде от този свят, а чаршията си остана същата с нейните викове, аромати и истории, които все още се носеха от вятъра над Сердика. Луната продължаваше да виси в небето над града като златна римска монета.

Една нощ Янко, вече побелял и остарял, мълчаливо изтегли кофата с вода от кладенеца. Отпи глътка, а в гърдите му се надигна топъл спомен за майка му, дядо му, за всички онези, които бяха пили от кладенеца преди него.

Той се наведе и пусна една монета в тъмната вода – последната намерена във вещите на баща му. Чаршията спеше, кладенецът мълчеше, а водата нашепваше онези вълшебни думи, които напомнят за доброто в сърцата на хората.



*симит - вид турски хляб

Разказите на Николай Братоев-Крижицки са обединени в сборниците "Ръкавелите на стария полковник", "Стъпки...", "Софийски импресии". Книгата "Софийски импресии" може да бъде закупена в книжарниците "Български книжици", ул. "Аксаков" 10 и "Нисим", бул. "В. Левски“ 59 или да я поръчате онлайн тук.