Китайците използват проблемите на Радев с НСО за реклама на електрички

OFFNews 17 октомври 2025 в 18:19 2108 2
Карикатура с президента Румен Радев

Снимка Dongfeng
Карикатура с президента Румен Радев

Китайските електромобили "Донгфенг" се възползваха от проблемите на президента Румен Радев с транспорта му от НСО и си пуснаха реклама в социалните мрежи с образа на държавния ни глава, съобщава "24 часа".

На карикатура се вижда Румен Радев, а зад него е електрически автомобил на китайската марка. В поста към рисунката китайците шеговито му предлагат да си вземе от техните автомобили.

От 20 октомври Румен Радев се закани да се вози само на личния си автомобил, който е 11-годишен "Ситроен", след като депутатите отнеха транспорта от НСО на служители на президентството по искане на "ДПС-Ново начало" и Делян Пеевски. Алтернатива за държавния глава е шкодата на съпругата му Десислава Радева.

В отговор на заканите на Румен Радев депутатите от ДПС-НН на Пеевски внесоха още две нови поправки в закона за НСО. С едната му забраняват да си даде колата на НСО да го вози с нея, а с другата - "разрешават" на Радев да се откаже и от охраната от НСО.

    4246

    2

    БотоксПутю

    17.10 2025 в 18:57

    -0
    +0
    Напълно споделям написаното по-долу за Радев, но простотиите на Свинята са гавра с институцията Президент на държава от ЕС.

    142

    1

    Октим

    17.10 2025 в 18:35

    -0
    +4
    А такъв, който вече и в международен мащаб взимат на подбив, в България има най-високоя рейтинг ...
     
