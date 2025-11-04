Катар заплаши, че ще спре износа на втечнен природен газ за Европа

Катар заплаши, че ще спре износа на втечнен газ в Европа заради плановете на Брюксел да наложи нови изисквания и глоби на доставчиците си. Катар е един от глобалните лидери в производството на втечнен природен газ.

Катарският министър на енергетиката Саад ал Кааби обясни пред Франс прес, че страната му е недоволна от Директивата за дължима грижа на корпорациите към устойчивостта.

Тя изисква от големите компании да нагодят така дейността си, че да отстранят всякакво неблагоприятно въздействие върху човешките права и околната среда.

Доха настоява изискванията да бъдат смекчени или отменени напълно, както и санкцията за неизпълнение, която възлиза на 5 процента от глобалния оборот на провинилата се компания.

През последните месеци договори за катарски газ сключиха някои от най-големите европейски компании - френската "Total" и италианската "Eni". Европа планира да се откаже напълно от руските доставки на втечнен газ до началото на 2027 г.

