Катар заплаши, че ще спре износа на втечнен природен газ за Европа

Катар заплаши, че ще спре износа на втечнен газ в Европа заради плановете на Брюксел да наложи нови изисквания и глоби на доставчиците си. Катар е един от глобалните лидери в производството на втечнен природен газ.
Катарският министър на енергетиката Саад ал Кааби обясни пред Франс прес, че страната му е недоволна от Директивата за дължима грижа на корпорациите към устойчивостта.
Тя изисква от големите компании да нагодят така дейността си, че да отстранят всякакво неблагоприятно въздействие върху човешките права и околната среда.
Доха настоява изискванията да бъдат смекчени или отменени напълно, както и санкцията за неизпълнение, която възлиза на 5 процента от глобалния оборот на провинилата се компания.
През последните месеци договори за катарски газ сключиха някои от най-големите европейски компании - френската "Total" и италианската "Eni". Европа планира да се откаже напълно от руските доставки на втечнен газ до началото на 2027 г.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Бабаит удари шамар и счупи черепа на жена заради леко ПТП в София
Новият бюджет: 10,44 милиарда евро нов дълг, цакат ни с по-високи осигуровки
Новият бюджет: 10,44 милиарда евро нов дълг, цакат ни с по-високи осигуровки
Институтът за пътна безопасност: МВР ударно пълни хазната от глоби, но броят на загиналите расте