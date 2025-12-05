Как се повива бебе

Повиването на бебе е доста по-рядко срещано днес, във времето, когато памперсите замениха пелените. Меките пелени или одеяло обаче успокояват новороденото, създават му уютна среда, която напомня на бебето усещането в майчината утроба. Затова някои специалисти смятат, че е добре повиването на бебето да се практикува и днес, докато мъничето не може само да се обръща само в креватчето.

Как е правилното повиване на бебе?

Всяка майка - или баща, ако участва в смяната на пелените, използва собствен начин да увие човечето така, че да не му причинява дискомфорт. Има обаче някои основни правила, които е важно да се спазват, за да се гарантира безопасността на бебето.

Не повивайте никога врата и главата на бебето, за да се избегне рискът от задушаване;

Внимавайте при повиване да не е твърде стегнато около крачетата, за да може бебето да ги движи спокойно и да не се протрива нежната му кожа;

Поддържайте добра хигиена на пелените за повиване;

В горещите дни трябва да се използва дишаща материя за повиване - например муселин, за да не прегрее детенцето.

Съвети за повиване на бебе

Най-разпространеният начин е с пелени е във форма "диамант". Разполагате плата на леглото във формата на ромб, след което сгъвате горния ъгъл надолу, така че да докосва центъра на плата. Бебенцето се слага така, че вратът му да лежи върху горния ръб. Внимателно задръжте дясната ръка на детето отстрани до тялото му - дори да се съпротивлява, с търпение нещата ще станат - с лек натиск детето само ще изправи ръката си след няколко секунди.

Грижата за бебето винаги е според личния избор на родителите. Затова те трябва да са добре информирани за ползите и рисковете от повиването на бебето. Защото то не е само техника за по-добър сън, а и израз на любов, усещане за сигурност и спокойствие. Според някои майки детето не може да бъде кърмено пълноценно, ако ръчичките му са повити, защото - като ги размахва, то опознава света около себе си. Други твърдят, че напротив - мъничето се съсредоточава върху сученето и яде спокойно и пълноценно.

Каквито и да са вашите наблюдения върху поведението на бебенцето ви - винаги се съветвайте с педиатър. И помнете - не оставяйте повито бебе да спи по корем, има опасност да се задуши! А ако детето ви спи по-добре, като е "гушнато" от пелена или меко одеяло и след като може да се обръща, не го оставяйте дълго без наблюдение. Трябва често да се уверявате, че детето ви не може да се развие само и да се омотае в някой край на пелената.

Трябва да внимавате и когато правите избор на пелени в магазина.