Как климатичните промени влияят на нашето здраве

Въпросът дали климатичните промени влияят на нашето здраве вече звучи реторично според експертите по здраве и климат. Днес обаче се отваря широко поле за дебат за това какви са последиците за човешкото здраве от изменението на климата. Това лято Европа преживя още няколко топлинни вълни, което повдига въпроса за мерките, които трябва да приложат отделните страни, за да бъдат подкрепени по-добре уязвимите групи от населението – възрастни хора, деца, хора със сърдечно-съдови и респираторни заболявания.

На въпросите ни отговарят: Д-р Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи към Здравното министерство, както и автор в научната платформа Климатека; д-р Александър Симидчиев, специалист по белодробни болести, вътрешни болести и здравен мениджмънт, депутат и основател на сдружението „Въздух за здраве“; Бернардо Гомес, президент на Асоциацията на лекарите по обществено здраве в Португалия; Роксана Божариу, климатолог, ръководител на изследователската група по климата в Националната метеорологична администрация в Румъния.

Зорница Спасова: „Повечето учени смятат, че влиянието на климатичните промени върху здравето ще бъде по-скоро негативно. Има много малко позитивни страни – например, ще намалее зимната смъртност, защото зимите ще станат по-топли. За сметка на това лятната смъртност ще се увеличи значително. Векторно преносимите заболявания също ще се увеличат. Има т.нар. хронични неинфекциозни заболявания, които също се влияят от климатичните промени – ще има повече травми, удавяния, наранявания, трудови злополуки. Ще има повече случаи на кризи при психичноболните, ако времето е горещо. Недохранването също е един много голям проблем, който ще се задълбочава с климатичната криза – вече виждаме, че пожарите се отразяват на реколтите. За съжаление, повече са минусите на климатичните промени и ние вече ги наблюдаваме.“

Александър Симидчиев: „Истината е, че в България между 12 000 и 18 000 души на годишна база загиват заради въздушно замърсяване. Дори да вземем най-консервативната цифра – 12 000 души на годишна база, това прави 1000 смъртни случая на месец. Сравнете го, да речем, със смъртността от пътно-транспортни произшествия в държавата, при положение че ние смятаме, че сме на едно от първите места в Европа с годишно от 600 до 800 смъртни случая. Не искам да сравнявам двата казуса, но искам да кажа, че не приоритизираме въздуха и климата в нашите здравно-охранителни политики.“

Подкастите от поредицата "Европа утре" са съдържание, предоставено от европейската радиомрежа Euranet Plus, която се състои от 13 водещи медийни оператори в Европейския съюз. Съдържанието е продуцирано от БНР и достига до вас благодарение на партньорството с OFFNews.