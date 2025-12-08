Йотова: Европейската комисия предложи най-рисковия бюджет за следващите седем години

Европейската комисия предложи най-рисковия бюджет за следващите седем години. България трябва да има своята позиция за новия бюджет на Европейския съюз, за предложената нова философия и разпределение на средства. За съжаление, към момента такъв разговор у нас не се води. А България има ключово значение за развитието на Югоизточна Европа.

Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на откриването на дискусията „България и новият европейски бюджет 2028 – 2034: цели и възможности“, организирана от Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент.



Вицепрезидентът припомни, че представеният от Европейската комисия бюджет увеличава многократно разходите за отбрана, научноизследователска дейност и миграция. Бюджетът за следващите 7 години възлиза на 2 трлн. евро, което е увеличение със 700 млрд. спрямо предходния период.



По думите на Илияна Йотова новите приоритети за финансиране на съюза отразяват тежка реалност. „Европа е изправена пред матрица от кръстопътища, поставящи под въпрос ролята ѝ както на международната сцена, така и в очите на гражданите ѝ. В тази реалност всеки ход ще има дългосрочни последствия“, каза вицепрезидентът.



В изказването си Йотова отбеляза загубената вековна титла на Европа като хегемон - например в областта на научните изследвания и иновациите, където значително изостава от САЩ.

Вицепрезидентът заяви, че бъдещата конкурентоспособност и стратегическата автономия на Европа зависят от инвестиция в наука, технологии, сигурност и реална икономическа интеграция.

Според новата структура на Многогодишната финансова рамка държавите членки трябва да изготвят единен Национален и регионален план за партньорство, който да замени цели четиринадесет до момента отделни програми. „Този подход рискува да изключи регионите от диктуването на приоритети и очевидно подкопава териториалното измерение на политиката на сближаване. Различните програми ще бъдат принудени да се конкурират помежду си в рамките на националната единица, намалявайки драстично дела от финансиране, предназначен за истински цели на сближаване и регионално развитие“, заяви вицепрезидентът.



Илияна Йотова подчерта критиката на редица европейски правителства за представения от ЕК бюджет. На най-силна критика, включително и от селскостопанския сектор, е подложено предложението за сливане на фондовете за Общата селскостопанска политика и кохезионните фондове, което ще се отрази зле върху регионалното развитие на Европа.



Вицепрезидентът акцентира и върху предложението за обвързване на получаването на средства от ЕС със спазване на върховенството на закона. Според нея има рискове от въвеждането на такъв подход: „Подходът третира върховенството на закона не като основополагащ нормативен идеал, а като едноизмерен критерий, обвързан с бюджетните проблеми на ЕС“.

Според нея представеният многогодишен европейски бюджет крие рискове и от подкопаване на доверието в европейския проект: „Военната сила и индустриалната конкурентоспособност са от огромно значение, но те не могат да компенсират социалната фрагментация и регионалното неравенство. Съюз, който днес изоставя своите териториални и социални основи в името на неотложността, е съюз, който избира пътя към нестабилност“, заяви Илияна Йотова.