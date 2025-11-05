Ивелин Михайлов: Сложиха ми тоалетна хартия на вратата

OFFNews 05 ноември 2025 в 10:48 578 2

Снимка Ивелин Людмилов Михайлов/Фейсбук
"Странните случайности продължават", написа лидерът на Величие

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов се оплака от тоалетна хартия, закачена на вратата му, "където отсяда".

В публикация в социалните мрежи Ивелин Михайлов заявява, че това е начин да му се съобщи, че "знаят къде живее".

"Странните случайности продължават. Сложиха ми тоалетна хартия на врата на мястото, където отсядам. Входът се заключва и няма достъп на външни хора. Обиколих да видя по вратите и само на моята има. Явно искат да покажат, че знаят къде живея и може би тази хартия значи нещо. Ако някой знае, да ми каже", написа депутатът във Фейсбук.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2970

    2

    Джендо Джедев

    05.11 2025 в 11:18

    -0
    +0
    "може би тази хартия значи нещо"

    Значи, че си л@йно!

    42

    1

    Октим

    05.11 2025 в 10:55

    -0
    +2
    Такива като него трябва да бъдат хранени с използвана тоалетна хартия!
     
    X

    Вижте как българин изтегли сам 40-тонен самолет