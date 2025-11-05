Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов се оплака от тоалетна хартия, закачена на вратата му, "където отсяда".
В публикация в социалните мрежи Ивелин Михайлов заявява, че това е начин да му се съобщи, че "знаят къде живее".
"Странните случайности продължават. Сложиха ми тоалетна хартия на врата на мястото, където отсядам. Входът се заключва и няма достъп на външни хора. Обиколих да видя по вратите и само на моята има. Явно искат да покажат, че знаят къде живея и може би тази хартия значи нещо. Ако някой знае, да ми каже", написа депутатът във Фейсбук.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2970
2
05.11 2025 в 11:18
Значи, че си л@йно!
42
1
05.11 2025 в 10:55
Борисов призна, че е преговарял да отпаднат санкциите по ''Магнитски''
Ивайло Мирчев: 5 млрд. лв. за 2026 г. не се виждат в проектобюджета
Ивелин Михайлов: Сложиха ми тоалетна хартия на вратата
Зохран Мамдани бе избран за кмет на Ню Йорк, загуба за републиканците и в Ню Джърси и Вирджиния
Борисов призна, че е преговарял да отпаднат санкциите по ''Магнитски''
Борисов призна, че е преговарял да отпаднат санкциите по ''Магнитски''