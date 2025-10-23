Тома Белев: Кадастърът е фалшифициран, за да се строи Елените

Някой е влязъл в кадастъра на община Несебър е е фалшифицирал данните, за да могат да се построят част от сградите в курортния комплекс Елените. Това съобщи в студиото на OFFNews Тома Белев от "Зелени закони".

Той разказа, че е виждал стар вариант на кадастъра, в който протичащата през курорта река е много по-широка. Но в един момент някой влиза в него, преправя данните и реката се оказва много по-тясна.

С този удар са уцелени два заека. Първо е намерена вратичка да се строи в коритото на реката, което според фалшифицираните данни вече не е корито. Второ - така са заграбени имоти. Всяка река е публична държавна собстеност. Когато коритото е стеснено благодарение на фалшификацията, земите в коритото са се оказали ничия собственост.

В студиото на OFFNews с Тома Белев подробно обсъждаме купищата нарушения, които са извършени при застрояването в курортния комплекс и които причиниха наводнението, отнело живота на четирима души. Екологът разказа и за вратичките, с които държавните институции прикриват нарушенията.

Обикновено се говори, че "Елените" е на Ветко и Маринела Арабаджиеви, но като гледам как държавата е помагала на инвеститорите и какъв държавен ресурс се хвърли да се почистват пораженията, дълбоко се съмнявам те да са истинските собственици, каза Белев.

Скандални промени за едри инвеститори

Ако ти решиш да си построиш къща, по твоята процедура органите трябва да се произнасят 14 дни. Ако една офшорка реши да си построи голям комплекс на река и си вземе удостоверение за инвеститор клас А, за нея сроковете са 7 дни, а в някои случаи 3 дни и половина, един ден и половина. Как се изчислява тази половинка не е ясно, но никой не може да проучи едно инвестиционно намерение за ден и половина, за толкова то дори не може да стигне до бюрото на експерта за това време.

По тази облекчена процедура могат да се строят язовири, атомни цетрали. Нещо повече - ако институциите не дадат отговор в този съкрате срок, тов се счита за мълчаливо съгласие. Ако ти за твоята къща не получиш решение по дългите срокове - това е мълчалив отказ. Но ако един хотел не получи становище по съгратените срокове, това вече е мълчаливо съгласие, разказа Тома Белев.

Промените са направени покрай желанието на държавата да продава потайно имоти с отпаднала необходимост. И макар, че кабинетът поне на думи, се отказа от това си намерение и изтегли списъкът от имоти за продажба, промените, които улесняваха купувачите им, останаха.

За това загумена ли е битката срещу презастрояването на природата и какво още може да се направи, вижте разговора и с Тома Белев: