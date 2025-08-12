Тя се осмели да задава неудобни въпроси на Пеевски. Кристияна Стефанова от Евроком пред OFFNews (видео)

В студиото на OFFNews гостува Кристияна Стефанова, журналист и парламентарен репортер от телевизия Евроком. На 11 април Кристияна Стефанова попита лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски защо депутатите не са допуснали да се проведе изслушването на полицаите, участвали в акция срещу контрабанден канал в Пловдив. Той отказа да отговори на въпроса ѝ, но тя не се отказа и призова колегите си да зададат същия въпрос, но това не се случи.

В подкаста на OFFNews Кристияна Стефанова коментира, че случилото се с Пеевски не е прецедент, а е системно явление сред политиците:

"Политиците трябва да се отучат вече от това да пренебрегват въпросите, които не им харесват. Трябва да разберат, че са там, за да отговарят, защото ние се явяваме говорители на обществото. Не могат да се позволяват това отношение да обръщат гръб и да си тръгват при всеки един въпрос, което не им е изгоден."

Кристияна Стефанова заяви, че журналистите трябва да се подкрепят, за да има истински сплотена гилдия. По думите ѝ тази солидарност в момента липсва.

"Защото сме там заедно всички в парламента и не мисля, че трябва да се допуска подобно отношение към когото и да е колега", коментира тя.

Стефанова разказа, че след случката с Пеевски е получила много поздравления и положителни реакции от големи имена в журналистика:

"Много колеги, познати и приятели изразиха позицията си в социалните мрежи и дадоха гласност на това нещо. Останах сама само по време на ситуацията, когато бяхме в НС. Не мога да си обясня мълчанието на колегите. Не искаме да казвам лошо, за която и да било медия. Но смятам, че трябва да работим върху това, да има един колектив, а не да се разделяме. (...) Говорим за големи зависимости и всички знаем, че медийното пространство е белязано с тях. Според мен някои медии имат политическо влияние - до каква степен, само те знаят. Обществото вижда и знае за кои медии става въпрос и няма нужда да бъдат назовавани."

Кристияна Стефанова е на мнение, че липсата на солидарност в журналистика е заради политическа зависимост.

"Няма безплатна любов на медията към определени партии. Това е причината да няма журналистическа гилдия, това е причината и да не се е чуват толкова често въпроси, които да провокират политиците и да ги накарат да се чувстват неудобно, защото за мен всеки един политик не трябва да се чувства на мястото си, а напротив - трябва да бъде важен от кожата си, за да каже един журналист: "Днес имах ползотворен ден в парламента", коментира тя.

Журналистката отбеляза, че е било много по-лесно да се проследи дадена ситуация в старата сграда на парламента на пл. "Народно събрание" 2. Изтъкна, че сега - в старата сграда на Партийния дом, която се ползва за парламент, журналистите са оставени в изключително ограничено пространство пред пленарната зала, откъдето не става ясно кой в чий кабинет "пие кафе".

"Ние буквално седим и чакаме някой да благоволи да дойде да ни каже нещо. Всеки, който иска да се измъкне, може просто да свие в коридора и да избегне неудобните въпроси. Има по няколко входа и изхода, доколкото съм видяла на пленарната зала. Който не иска да бъде забелязан, реално няма да бъде забелязан. Аз ИТН не съм ги виждала да минават през журналистите от месеци", отбеляза Кристияна Стефанова и добави, че те са като "призраци в парламента".

Тя заяви, че работата на пиарите е по някакъв начин да регулират случващото се и да помагат на политиците, за които работят. Подчерта, че често се случва пиарите да дръпнат някой политик да спре да говори пред медиите.

На въпрос какво могат да направят журналистите, за да си върнат общественото доверие Кристияна Стефанова отговори:

"От една страна обществото има право да се съмнява в работата на журналистите, тъй като много пъти сме виждали как има някаква скандална тема в държавата, която се разглежда в пленарна зала или предстои да бъде обсъждана, а в същото време ние си говорим за нещо съвсем различно и маловажно, като по този начин се отбива важното. Това според мен по някакъв начин се прави умишлено от журналистите, за да може всичко да мине между капките."

Разказа, че не е имала идея от малка да се занимава с журналистика, но че е установила, че е правилната професия за нея, спрямо качествата, които притежава.:

"По принцип съм по-напориста и смятам, че в журналистиката трябват такива хора. Записах го и се влюбих в работата си, особено когато карах първия си стаж. Това е нещо, което искам да правя до последно."

Кристияна Стефанова е на мнение, че в България има много добри журналисти, но в момента големите имена не работят в телевизията, а по-скоро се насочили в YouTube канали.

Тя каза още, че не очаква навлизането на изкуствения интелект (ИИ) на пазара да бъде удар по журналистите, които ще трябва да си търсят ново амплоа. "ИИ не може да замени човешкия потенциал", добави Кристияна Стефанова.

Целия разговор с Кристияна Стефанова може да чуете във видеото тук. Абонирайте се за канала на OFFNews в YouTube!