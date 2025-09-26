Теодор Славев: Радев може да се обедини в общ фронт с Борисов срещу Пеевски. Въпросът е във времето и хората (видео)

В студиото на OFFNews гостува политологът Теодор Славев от "Българския институт за правни инициативи". Разговаряхме за промяната в облика на ДПС заради поведението на Пеевски, за състоянието на съдебната система и докъде изобщо стигна правосъдната реформа, за начина, по който партиите трупат своите "електорални активи" и как ги държат "лоялни".

В подкаста на OFFNews Теодор Славев изтъкна, че поведението на Делян Пеевски вкарва партията на българските турци в нова роля.

"Това е нова роля за ДПС. (...) Докато партията се ръководеше от Доган и неговия кръг, партията винаги беше мек глас - действаше зад кулисите и никога толкова агресивно. Виждаме нов модус на ДПС. Не съм сигурен, че техният електорат като цяло е такъв и одобрява подобен тип поведение."

Той посочи, че и от страна на ръководството на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), а по-конкретно ПП, върви към по-радикални протестни действия:

"Улични протести, подобен тип притискане, блокада на вход на парламента, за което също не съм убеден как ще реагират техните избиратели, извън ехо стаите в социалните мрежи и фен агитките."

Политологът отбеляза, че този тип инструментариум в политиката е традиционен за крайнодесните формации и даде пример с поведението на ранната "Атака".

Според него се е стигнало до радикализация в политиката заради политическата намеса в независимата по Конституция и закон съдебна власт. По думите му проблемите на съдебната система са вече обществен проблем. Теодор Славев заяви, че е очевидно, че делото срещу варненския кмет Благомир Коцев от ПП е политическа разправа:

"Ако нямаме доверие, че съдът е независим, буквално това утре може да се случи на всеки един. И тук става дума за всяка една защита от съд - защита при уволнение, бизнеси, може да засегне всеки аспект на живота. Ако няма сега завръщане към някакви демократични устои, сме тръгнали по много лош път. (...) Сигналите на българския съд са странни. Няма как да задържаш кмет на голям български град, човек на висша публична длъжност и да го държиш в ареста, а в същото време Паскал, когото всякакви хора определят контрабандния крал в тази част на Европа - да бъде пуснат."

Славев е на мнение, че делото срещу Коцев не е толкова удар по лидера на ПП и бивш финансов министър Асен Василев, колкото цели да дестабилизира ПП в ключови градове като Варна и София (бел. ред. бившият зам-кмет на СО Никола Барбутов също е в ареста).

Политологът акцентира върху проблема за "депрофесионализацията" в България, като даде за пример хората, назначени начело на ВиК холдингите из страната:

"Това са едни позиции, които са партийни хранилки. Не са само ВиК холдингите, но това е актуална тема. Години наред нашата администрация не можа да съгради професионална и политически отдалечена администрация. Държавата, която стана най-голям работодател, започна да предлага - по официална статистика - по-високи възнаграждения, отколкото бизнеса. Когато се чудиш къде да ходиш - ами, всеки ще търси нещо държавно. В общините е още по зле - от 265 общини в повече от половината най-голям работодател е общината. Това са електорални активи. Фактически сме в едно положение, в което партиите купуват електорат чрез общите пари и публичния ресурс през назначение на държавни служби. За да назначат лоялни хора, те в масовия случай са некомпетентни. И тук започваме да се чудим защо имаме проблем с водата или пък здравеопазването ни е на този хал."

Теодор Славев добави, че другият начин да се "събират лоялни хора" е да се назначават хора със зависимости, които впоследствие да бъде притискани или компрометирани при нужда.

Политологът заяви, че президентът Румен Радев има правото да претендира за електорален пробив.

"Вече въпросът е кога и как ще се случи това. Имаме президентът Радев, но той стои малко на принцип "И сам воинът е воин. Румен Радев прави много интересна заявка - той призова за политическо обединение срещу Делян Пеевски, което е една много различна динамика вече. (...) Възможно ли е да се получи политически фронт, в който всички да са срещу Пеевски? От едната страна - Борисов, Радев, ПП-ДБ и "Възраждане" и ПП-ДБ. Малките БСП и ИТН веднага ще претърпят катарзис и Балабанов ще се сети как "никога с Пеевски" и т.н. Потенциална възможност е Борисов да е към този фронт. Радев призова за политическо обединение - той с кого ще го прави? Търси съюзници. Въпросът е във времето и хората."

