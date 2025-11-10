СССР подготви преврата на 10-ти ноември. Доц. Михаил Груев в подкаста на OFFNews

Превратът на 10-ти ноември е акуширан от СССР, рзказа в студиото на OFFNews председателят на Държавна аненция "Архиви" доц. Михаил Груев.

Дълго време преди 10 ноември 1989 г. у Михаил Горбачов зрее усещането, че Тодор Живков се превръща в спирачка на процеситена перестройка в България и сериозно се заема с неговото отстраняване. Известно време обаче липсва решение кой трябва да го замени.

Решението Петър Младенов да е новият лидер на България е взето след съвещанието на политическия консултативен комитет на държавите от Вършавския договор в Букурещ през юли 1989 г., когато има среща между Горбачов и Петър Младенов.

В заговора за смяната на Живков влизат Андрей Луканов, Александър Лилов, които заедно с Петър Младенов са ядрото. Постепенно към това ядро се присъединяват и партийни ветерани - Станко Тодоров, Добри Джуров, накрая и Димитър Станишев.

В последните дни от управлението на Живков превратът се кооррдинира от съветския посланик Шарапов.

Живков разбира, че съдбата му е решена на 7 ноември, когато на прием в Съветското посолство по повод годишнината от Великата октомврийска социалистическа революция, Шарапов му казва, че СССР високо оценява решението му да се откаже и от двата поста - председател на Държавния съвет и генерален секретар на БКП. Така под формата на похвала, Живков разбира, че СССР иска оставката му.

Въпреки това той до последно продължава да се бори и се опитва да организира съпротива, за да запази поста председател на Държавния съвет, който е еквивалентен на сегашния пост президент.

Хитрият Живков обаче е изигран от най-близките си. Цяла година преди преврата, когато разбира какви ветрове духат от Москва, той подава оставката си пред политбюро. Театърът, който се разиграва, е класика в социалистическия реализъм. Членовете на Политбюро, включително и бъдещите заговорници го молят да остане на поста, казват му "другарю Живков, на кого ни оставяш?" и Живков великодушно склонява да остане на поста.

Министър-председателят Георги Атанасов обаче тайно, без дори Живков да забележи прибира оставката му. Именно тази оставка, подадена година по-рано е подложена на обсъждане на заседанието на Политбюро на 9 ноември 1989 г.

Протокол от заседанието не е запазен, но участници в него пишат в спомените си, че оставката на Живков е приета само с 1 глас повече. Одиозният ловец Пенчо Кубадински, любимец на Живков, твърди, че този глас е именно неговият.

Дори след решението на Политбюро може би Живков все още има шанс да остане на власт. Заседанието, на което трябва да се реши съдбата му е Пленум на ЦК на БКП на 10 ноември. Милко Балев и Димитър Стоянов се опитват да направят организация оставката да бъде отхвърлена.

На 9 ноември вечерта обаче пада Берлинската стена.

В ЦК на БКП вече са наясно, че не могат да спрат хода на историята.

Цялото видео с доц. Михаил Груев, в което обсъждаме още много интересни подробности, можете да видите тук:

Скъпи читатели и зрители,

За да можем да продължим да правим качествено съдържание, се нуждаем от Вашата подкрепа. Можете да станете член на канала и срещу символичен месечен абонамент ще имате възможност да гледате някои от видеата ни преди останалите зрители.

Но ако нямате възможност, можете да ни подкрепите с лайк, коментар и споделяне на видеото, както и да се абонирате за канала ни. Не забравяйте да натиснете камбанката, за да получавате нотификации за всяко ново видео.