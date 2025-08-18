Жената на полицай бе убита в Първомай

Съпругата на полицай е убита в дома ѝ в Първомай при вероятен обир.
Тежкото престъпление е станало около полунощ.
В момента тече издирване на вероятния извършител, съобщи бТВ.
По информация на „24 часа” убийството е станало през нощта, докато съпругът на жертвата бил дежурен в Районното управление в града. Жената е на около 40 години и работела като учителка в детската градина в кв. „Дебър”. Тя е била намушкана с нож и починала от остра кръвозагуба.
На гледката се натъкнал тази сутрин 18-годишният син на жертвата. Семейството има и друго дете - студентка в Пловдив.
