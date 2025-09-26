Жена се обърна по таван на Подбалканския път заради разпръснат асфалт, по чудо оцеля

Жена се е обърнала по таван на Подбалканския път заради разпръснат асфалт по пътното платно. По думите на пострадалата - Нина Пушкарова - е цяло чудо, че тя е останала невредима, споделя шофьорката пред bTV.

Инцидентът се случва в събота сутринта на около 4 км от село Буново, на пътя София-Пирдоп, до разклона за село Мирково. Колата на Нина Пушкарова поднася, след което се преобръща и по таван.

Пострадалата разказва, че е взела завоя с около 40 км/ч, когато автомобилът ѝ внезапно станал напълно неуправляем и се движел сякаш по лед. Колата първо се ударила в лявата мантинела, след което се върнала в дясното платно, блъснала се в бордюра и накрая се преобърнала по таван.

Жената успяла сама да излезе от автомобила през мястото на шофьора. Тогава забелязала голямо количество разпилян асфалт по пътя, за който предполага, че е паднал от камион, минал преди нея. Г-жа Пушкарова пътува по Подбалканския път над 10 г. и твърди, че й е изключително познат. Но никога досега не е попадала в подобна ситуация. Тя уточнява, че на пътя не е имало никаква индикация за опасност.

"Физически се чувствам сравнително добре, психически, още се възстановявам", разказва още потърпевшата.

За щастие не е имало други автомобили на пътя, за да не стане много по-тежко произшествие.

От АПИ съобщават, че не се извършва ремонт по това трасе и вероятно става въпрос или за частен автомобил или за такъв на общината. От полицията потвърдиха за случая, установен е водачът и започва разследване.