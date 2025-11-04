Жена откри скрита камера в тоалетна на механа във Вършец

OFFNews 04 ноември 2025 в 10:10 5828 3
Снимката е илюстративна.

Снимка Pixabay
Снимката е илюстративна.

Жена откри скрита камера в тоалетна на механа във Вършец, съобщиха от полицията.

Сигналът за намереното устройство в механата е подаден вчера.

Докато e празнувала рождения ден на дъщеря си на 25 октомври в местна механа, 45-годишната жена е забелязала записваща микрокамера, поставена в тоалетната.

В качеството на свидетел е разпитана и е предала един брой бяла на цвят микрокамера с карта памет.

По случая се води разследване.

    305

    3

    Vitorio

    04.11 2025 в 12:56

    -0
    +0
    Сигурно са си направили онлифенс акаунт - "мочана катерица по механджийски" та да припечелват от нещо странично(долно)... :)

    6725

    2

    Lari

    04.11 2025 в 12:04

    -0
    +2
    не може да бъде. ТЕ НЕ ИМ РАЗРЕШАВАТ.

    2970

    1

    Джендо Джедев

    04.11 2025 в 10:30

    -0
    +14
    Они у Връшец са си шашкънье до един!
     
