Жена откри скрита камера в тоалетна на механа във Вършец, съобщиха от полицията.

Сигналът за намереното устройство в механата е подаден вчера.

Докато e празнувала рождения ден на дъщеря си на 25 октомври в местна механа, 45-годишната жена е забелязала записваща микрокамера, поставена в тоалетната.

В качеството на свидетел е разпитана и е предала един брой бяла на цвят микрокамера с карта памет.

По случая се води разследване.