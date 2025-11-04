Жена откри скрита камера в тоалетна на механа във Вършец, съобщиха от полицията.
Сигналът за намереното устройство в механата е подаден вчера.
Докато e празнувала рождения ден на дъщеря си на 25 октомври в местна механа, 45-годишната жена е забелязала записваща микрокамера, поставена в тоалетната.
В качеството на свидетел е разпитана и е предала един брой бяла на цвят микрокамера с карта памет.
По случая се води разследване.
305
3
04.11 2025 в 12:56
6725
2
04.11 2025 в 12:04
2970
1
04.11 2025 в 10:30
