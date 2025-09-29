Жена е убита с кухненски нож в дома си в Пещера

Наръгана с нож.

Окръжната прокуратура в Пазарджик привлече като обвиняем и задържа 48-годишен мъж от Пещера за жестоко убийство на негова съседка. Престъплението е извършено на 27 септември и се квалифицира като умишлено убийство, съобщи бТВ.

Сигнал за трагичния инцидент е подаден около 12:20 ч. На място веднага са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

Медиците са констатирали смъртта на 62-годишната жена, настъпила след множество прободни рани в областта на корема, гърдите и лицето.

Разследването до момента сочи, че няколко часа преди това обвиняемият П.Б. отишъл до дома на пострадалата и изчакал съпругът ѝ да тръгне за работа. Докато жената била на двора, той влязъл в една от стаите и взел пари и мобилен телефон.

Няколко минути по-късно, когато тя се върнала, между двамата избухнал конфликт. Мъжът грабнал кухненски нож и нанесъл смъртоносните удари. Размерът на отнетата сума се уточнява.

Извършителят е задържан няколко часа по-късно. Задържан е за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".

