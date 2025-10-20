Жандармерия заварди сградата на община Пловдив (допълнена)

Жандармерия блокира сграда на община Пловдив.
Не се допускат граждани да влизат при администрацията, а поемни лица и разследващи проверят документацията на местната администрация, съобщи БНТ.
От Областната дирекция на полицията съобщиха, че не участват в акцията.
Кметът Костадин Димитров току-що влезе в сградата и коментира, че не знае какво се случва и ще разбере по-късно.
От сградата на общината малко след 9 часа излезе зам.-кметът по строителството инж. Хакъ Сакъбов. Той беше придружен от униформен служител и поемни лица. Заедно се насочиха към Партийния дом, където се помещава част от останалата администрация.
От Окръжната прокуратура - Пловдив заявиха, че нямат отношение към случващото се. По първоначална информация става въпрос за европейски проекти и свързано с тях финансиране, реализирани в минал мандат, предаде Plovdiv24.
Според БНТ Европейската прокуратурата разследва договор за ремонт на сградата на общинското предприятие "Чистота" в Града под тепетата, финансиран с евросредства. Стойността на целия проект е 3 млн. лв., но той включва ремонта и на "Чистота" и на другото предприятие "Градини и паркове".
Контрактът е сключен от предишния кмет. В момента се извършват обиски в две дирекции - за обществените поръчки и екодирекцията.
Служителите, които са работили по тези договори, са били освободени от работа в първите седмици от мандата на сегашния градоначалник Костадин Димитров.
