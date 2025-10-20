Жандармерия заварди сградата на община Пловдив

Жандармерия блокира сграда на община Пловдив.

Не се допускат граждани да влизат при администрацията, а поемни лица и разследващи проверят документацията на местната администрация, съобщи БНТ.

От Областната дирекция на полицията съобщиха, че не участват в акцията.

Кметът Костадин Димитров току-що влезе в сградата и коментира, че не знае какво се случва и ще разбере по-късно.

От сградата на общината малко след 9 часа излезе зам.-кметът по строителството инж. Хакъ Сакъбов. Той беше придружен от униформен служител и поемни лица. Заедно се насочиха към Партийния дом, където се помещава част от останалата администрация.

Очаквайте подробности!