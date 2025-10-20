Жандармерия заварди сградата на община Пловдив

Жандармерия блокира сграда на община Пловдив.
Не се допускат граждани да влизат при администрацията, а поемни лица и разследващи проверят документацията на местната администрация, съобщи БНТ.
От Областната дирекция на полицията съобщиха, че не участват в акцията.
Кметът Костадин Димитров току-що влезе в сградата и коментира, че не знае какво се случва и ще разбере по-късно.
От сградата на общината малко след 9 часа излезе зам.-кметът по строителството инж. Хакъ Сакъбов. Той беше придружен от униформен служител и поемни лица. Заедно се насочиха към Партийния дом, където се помещава част от останалата администрация.
Очаквайте подробности!
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Тръмп настоява Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната
Тръмп настоява Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната
ДПС победи ГЕРБ на кметския балотаж в Черногорово
След среща с Желязков Пеевски потвърди подкрепата си за правителството