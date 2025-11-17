Земетресение с магнитуд 3,5 разтърси Благоевградско

Земетресение с магнитуд 3,5 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в района на град Симитли, област Благоевград, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.
Трусът е отчетен в 16:48 ч. българско време.
Епицентърът е на 15 км от град Благоевград, на 50 км от град Сандански и на 90 км от град София.
Земетресението е усетено в София и Благоевград.
Няма информация за нанесени материални щети или пострадали.
