Ексклузивно Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев на живо от 19 ч

Земетресение с магнитуд 3,5 разтърси Благоевградско

OFFNews 17 ноември 2025 в 17:34 354 0
Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

Снимка Фейсбук
Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

Земетресение с магнитуд 3,5 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в района на град Симитли, област Благоевград, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

Трусът е отчетен в 16:48 ч. българско време.

Епицентърът е на 15 км от град Благоевград, на 50 км от град Сандански и на 90 км от град София.

Земетресението е усетено в София и Благоевград.

Няма информация за нанесени материални щети или пострадали.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     