Затвориха пътя София-Варна заради катастрофа

Затворена за движение е едната лента на главния път София – Варна в посока Варна заради катастрофа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч, предаде БТА.
В 18:05 часа е постъпил сигнал за пътен инцидент на главния път София – Варна, в района на ловешкото с. Малиново, на около 2 км от бензиностанция, намираща се в посока Варна.
Катастрофирали са два насрещнодвижещи се леки автомобила. Пострадала е 24-годишната жена, шофирала единия автомобил. Жената е откарана в болница, като към момента няма данни за състоянието ѝ, посочиха от областната полиция.
