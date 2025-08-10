Затвориха пътя София-Варна заради катастрофа

OFFNews 10 август 2025 в 20:44 84 0
Пътна полиция, КАТ

Снимка БГНЕС/Архив
Пътна полиция, КАТ

Затворена за движение е едната лента на главния път София – Варна в посока Варна заради катастрофа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч, предаде БТА.

В 18:05 часа е постъпил сигнал за пътен инцидент на главния път София – Варна, в района на ловешкото с. Малиново, на около 2 км от бензиностанция, намираща се в посока Варна.

Катастрофирали са два насрещнодвижещи се леки автомобила. Пострадала е 24-годишната жена, шофирала единия автомобил. Жената е откарана в болница, като към момента няма данни за състоянието ѝ, посочиха от областната полиция.

