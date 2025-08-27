Заради скоба: Двама мъже и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София (видео)

Скандал заради поставена скоба прерасна в бой между двама мъже и служители на ЦГМ в центъра на София, предаде bTV.
Случаят се развива на улица "Дунав" по обед. Към 13,50 ч. в полицията е подаден сигнал за сбиване.
Насочени са екипи на Пето РУ-СДВР и сектор „Общинска полиция“, които на място установяват, че след възникнал спор за поставена скоба на автомобил, ползван от двама мъже на 43 и 50 години, 39-годишен служител на ЦГМ нанася удари с глава и ръце на двамата граждани, като по-възрастният мъж също отвръща с удари. Към настоящия момент се извършват процесуални действия.
Образувано е и досъдебно производство за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди след нападение на служител на Центъра за градска мобилност. Служителят е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
-900
2
27.08 2025 в 17:41
Всеки от вас може само с едно мръдване на пръста на простака борисов да влезе в ареста за месеци без присъда и без вина !
Това е мутренска държава ..... а както много пъти съм писал ,пред домът ми в двора та кооперацията има свърталище на мутри , дрога и хазарт ....узаконени от етажната собственост (все със същото качество ... като на продажни българи ) и от община Район Витоша с кмет калинков ..... уж избран да промени нещо.
Ами все същото е ..... превзеха ги двете прасета .... и от промяна няма да има и помен !
20424
1
27.08 2025 в 17:31
Тука има, тука нема: Черният леопард се появи край Тутракан
Стив Уиткоф ще се срещне с представители на Украйна тази седмица в Ню Йорк
Деца избягаха от детска градина. Този път в Сапарева баня
Български лекар от болница Насер: Газа е концентрационен лагер. Смъртта е навсякъде
Български лекар от болница Насер: Газа е концентрационен лагер. Смъртта е навсякъде
Германия и Белгия против изземването на замразените руски активи