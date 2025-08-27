Заради скоба: Двама мъже и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София (видео)

Скандал заради поставена скоба прерасна в бой между двама мъже и служители на ЦГМ в центъра на София, предаде bTV.

Случаят се развива на улица "Дунав" по обед. Към 13,50 ч. в полицията е подаден сигнал за сбиване.

Насочени са екипи на Пето РУ-СДВР и сектор „Общинска полиция“, които на място установяват, че след възникнал спор за поставена скоба на автомобил, ползван от двама мъже на 43 и 50 години, 39-годишен служител на ЦГМ нанася удари с глава и ръце на двамата граждани, като по-възрастният мъж също отвръща с удари. Към настоящия момент се извършват процесуални действия.

Образувано е и досъдебно производство за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди след нападение на служител на Центъра за градска мобилност. Служителят е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа.