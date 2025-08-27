Заради скоба: Двама мъже и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София (видео)

Служители на ЦГМ и двама мъже се сбиха в центъра на София

Скандал заради поставена скоба прерасна в бой между двама мъже и служители на ЦГМ в центъра на София, предаде bTV.

Случаят се развива на улица "Дунав" по обед. Към 13,50 ч. в полицията е подаден сигнал за сбиване.

Насочени са екипи на Пето РУ-СДВР и сектор „Общинска полиция“, които на място установяват, че след възникнал спор за поставена скоба на автомобил, ползван от двама мъже на 43 и 50 години, 39-годишен служител на ЦГМ нанася удари с глава и ръце на двамата граждани, като по-възрастният мъж също отвръща с удари. Към настоящия момент се извършват процесуални действия.

Образувано е и досъдебно производство за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди след нападение на служител на Центъра за градска мобилност. Служителят е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа.  

    -900

    

    Сикаджийска Мутра - Буда

    27.08 2025 в 17:41

    
    
    Средата която създаде простака борисов за 20 години властване в Режим на клептокрация , безправие , хаос , лъжа , масово крадене с подмяна на истината , цинизъм , демагогия , лигавщина , чалга-тошков инфантилизъм .......и всеки може да бъде набит , навсякъде и за всичко .

    Всеки от вас може само с едно мръдване на пръста на простака борисов да влезе в ареста за месеци без присъда и без вина !

    Това е мутренска държава ..... а както много пъти съм писал ,пред домът ми в двора та кооперацията има свърталище на мутри , дрога и хазарт ....узаконени от етажната собственост (все със същото качество ... като на продажни българи ) и от община Район Витоша с кмет калинков ..... уж избран да промени нещо.

    Ами все същото е ..... превзеха ги двете прасета .... и от промяна няма да има и помен !

    20424

    

    случайно прочетох

    27.08 2025 в 17:31

    
    
    Диващина!
     
