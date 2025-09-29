Заради ревност 24-годишен наръга жена си в Благоевград

Семеен скандал завърши с кръвопролитие в Благоевград.

Млада жена е била наръгана три пъти с нож от мъжа, с когото живеела на семейни начала.

Но острието на хладното оръжие не е проникнало дълбоко, засегнало е белия дроб, без да застраши живота ѝ. Лекарите от МБАЛ-Благоевград са оперирали 23-годишната Михаела, която е оставена за лечение, съобщава сайтът struma.com

Инцидентът е станал около 03:00 часа в неделя.

Нападателят Румен Д. от Благоевград си довел булка от Дупница, за да живеят заедно. В събота срещу неделя през нощта, след като порядъчно се почерпил, 24-годишният мъж вдигнал скандал на жена си от ревност. В разгара на караницата той взел кухненски нож и го забил в гърдите й.

Михаела успяла да се обади на майка си, която извикала спешен екип и полиция на мястото. Мъжът е задържан.