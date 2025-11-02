Запалиха автомобили на инспектор от Главната инспекция по труда в Монтана

Семейни автомобили на инспектор от Главната инспекция по труда (ГИТ) в Монтана са били запалени тази нощ. Изпълнителният директор на ГИТ Екатерина Асенова е в постоянна комуникация с Министерството на вътрешните работи.
Полицаите веднага са се отзовали и работят, за да се изяснят причините за това деяние, съобщи министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, цитиран от БГНЕС.
"Разговарях с инспектора веднага, щом научих за случая. Уверих колегата, че ще защитя всеки служител на Министерството на труда и социалната политика, който изпълнява задълженията си", заявява министърът.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
ГЕРБ размисли и минималната заплата става 620 евро
ГЕРБ размисли и минималната заплата става 620 евро
Премиерът откри обновения участък от път Е-79 край Благоевград
Кметът на Лозенец отговори на главния архитект на София ще се строи ли в река Драгалевска