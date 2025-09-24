Заловиха заподозрян за убийството край Смолян

Арестуваха заподозрения за убийство на екопътека „Невястата“ край Смолян, съобщи Нова тв. Мъжът е на 42 години и се е укривал в хижа над Чепеларе.

Преди ден на екопътеката бе намерен труп на мъж.

По данни на разследването, извършителят е причакал мъжа и жената, която е била с него. Тя е бивша негова приятелка. На нея е поставил белезници, а него е пробол няколко пъти с нож.

Версиите, по които се работи, са няколко. Една от тях е за убийството, свързано с ревност, посочи окръжният прокурор на Смолян Недко Симов. По случая има свидетели, които са разпитани, сред тях и 39-годишна жена. Убитият мъж е от Ямбол.