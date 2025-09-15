Заловиха рекордните 740 кг марихуана на ''Капитан Андреево''

Близо 740 килограма марихуана задържаха митничарите на ГКПП "Капитан Андреево". Количеството е оценено на над 11.8 млн. лева, съобщи окръжният прокурор на Хасково Иван Стоянов.
Тирът пристигнал на пункта на 11 септември, пътувал от Германия за Турция като превозвал производствена машина. Камионът е отклонен на щателна проверка от секция „Борба с трафика” на пункта. При физическата проверка е намерена дрогата, разпределена в 656 пакета, подредени в картонени кашони и текстилни чанти.
Задържан е чужденец за 72 часа, предстои искане за задържане под стража.
"Камионът е имал фирмена пломба, което е направило впечатление. Освен това е нестандартен размерът на камиона, така че да се затрудни рентгеновата проверка", обясни Иван Пасков, зам.-директор на ТД "Митница" Бургас.
Това е пореден случай на пункта и най-голямото количество марихуана, залавяно в страната от началото на годината.
