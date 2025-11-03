Заловен е и вторият избягал затворник в Ловеч

OFFNews 03 ноември 2025 в 08:31 264 0

Снимка Архив

Задържан е и вторият избягал затворник в Ловеч. Той е заловен около 1:45 часа на улица в града, съобщиха  от Областната дирекция на МВР – Ловеч, цитирани от БТА.

Вчера около 18:00 часа бе получен сигнал за избягали двама 21-годишни затворници. Те са изтърпявали наказанията си в Затворническото общежитие „Полигона”, където са лишените от свобода с по-леки присъди.

Около час след бягството единият от тях е задържан, след като е заловен в рамките на града, недалеч от „Полигона”.

След издирвателни мероприятия тази нощ е върнат в затвора и вторият избягал.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Седемте крепости на Украйна. Фронтова линия с Камен Невенкин