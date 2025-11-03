Заловен е и вторият избягал затворник в Ловеч

Задържан е и вторият избягал затворник в Ловеч. Той е заловен около 1:45 часа на улица в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч, цитирани от БТА.
Вчера около 18:00 часа бе получен сигнал за избягали двама 21-годишни затворници. Те са изтърпявали наказанията си в Затворническото общежитие „Полигона”, където са лишените от свобода с по-леки присъди.
Около час след бягството единият от тях е задържан, след като е заловен в рамките на града, недалеч от „Полигона”.
След издирвателни мероприятия тази нощ е върнат в затвора и вторият избягал.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Владислав Горанов: Разумен дебат за бюджета ще има след излизането на Радев от президенството
Двама британци са арестувани след масовото нападение във влак във Великобритания
Внезапно почина шефът на БАБХ д-р Светлозар Патарински
Какво се крие зад заплахите на Тръмп за военна намеса в Нигерия